NetEase, '반지의 제왕' 게임 팬픽션 대회 발표

(광저우, 중국 2023년 3월 30일 PRNewswire=연합뉴스) NetEase가 출시한 SLG 게임이 Mathom Peddler 캐릭터를 위한 팬픽션 대회를 개최한다. 대회 우승자에게는 뉴질랜드의 호비튼 영화 세트장(Hobbiton Movie Set)을 방문할 수 있는 왕복 티켓을 제공한다.

'반지의 제왕: 전쟁의 시작(Lord of the Rings: Rise to War)'은 워너 브라더스로부터 라이선스를 받은 실시간 전략 게임이다. 플레이어는 이 게임에서 중간계 영웅들을 이끌며 땅을 점령하고, 반지를 찾기 위해 경쟁하며, 중간계 전체를 지배할 기회를 얻게 된다.

플레이어는 엘프나 드워프로 플레이할 수 있으며, 심지어는 모르도르의 사악한 세력에 합류해 같은 편 플레이어와 함께 영토를 확장할 수도 있다. 그뿐만 아니라, 시즌 기반 게임인 만큼 자신이 즐기고 싶은 시즌을 선택해 다양한 규칙과 설정을 지정해서 게임을 할 수도 있다. 이 게임은 전혀 질리지 않을 것으로 기대된다.

이 게임은 우수한 품질을 인증받아 구글 플레이 '베스트 오브 2022'에 선정됐다.

팬픽션 대회는 원작 소설의 배경인 매돔관(Mathom House)을 중심으로 진행된다. 매돔관은 박물관과 비슷한 건물로, 호빗이 '매돔'이라고 부르는 물건과 희귀하고 특이한 물건을 전시한 곳이다. 샤이어에는 매돔관의 주인인 Mathom Peddler에 대한 이야기가 전해져 왔다. 매돔관이 수 세대에 걸쳐 개장됐다고 주장하는 이도 있고, Mathom Peddler는 중간계 전체를 횡단한 여행가라고 주장하는 이도 있다. 심지어는 그가 중간계의 모든 주요 세력을 조종하는 주모자라고 말하는 이도 있다.

자유로운 상상으로 중간계 세계를 설정하고, Mathom Peddler를 위한 이야기를 써보도록 하자. 최고의 작품을 제출한 5명을 선정해 뉴질랜드 왕복 티켓과 '반지의 제왕' 영화 촬영지인 마타마타(Matamata)에 있는 호비튼 영화 세트장을 방문할 기회를 얻을 수 있다. (상품 대신 미화 2천 달러의 상금을 받는 것으로 선택할 수도 있다.)

NetEase Games 소개

NetEase, Inc.(NASDAQ: NTES 및 HKEX: 9999)의 온라인 게임 자회사인 NetEase Games는 다양한 장르와 플랫폼에서 비디오 게임 IP를 개발 및 퍼블리싱 하는 세계 선도적인 기업이다. NetEase Games가 개발 및 퍼블리싱 한 게임으로는 'Knives Out', '해리포터: 깨어난 마법(Harry Potter: Magic Awakened)', '나라카: 블레이드포인트(Naraka: Bladepoint)' 등이 있다. 또한 NetEase Games는 워너 브라더스와 Mojang AB(마이크로소프트 자회사) 같은 주요 엔터테인먼트 브랜드와 파트너십을 체결했다. NetEase Games는 캐나다, 유럽, 일본 및 미국에서 자사의 혁신적인 국제 스튜디오의 성장 및 발전도 지원한다.