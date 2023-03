LE DU, ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023에서 NO.1에 올라

싱가포르, 2023년 3월 28일 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는 Asia's 50 Best Restaurants에서 방콕의 Le Du가 The Best Restaurant in Asia로 선정됐다. 이달 28일에 싱가포르의 Resorts World Sentosa에서 열린 라이브 시상식에서는 Asia's 50 Best Restaurants Academy의 투표를 바탕으로 Asia's 50 Best Restaurants 순위가 발표됐다. Asia's 50 Best Restaurants Academy는 음식 분야 기고가와 비평가, 셰프, 레스토랑 경영자 및 지역 요리 전문가를 포함하여 300명 이상의 성별 균형을 맞춘 리더로 구성된 영향력 있는 단체다.



Le Du celebrates the restaurant's No.1 win at the Asia’s 50 Best Restaurants 2023 awards ceremony, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, live in Singapore

- Le Du는 올해 순위에서 No.1을 차지하며, S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는 The Best Restaurant in Asia 및 The Best Restaurant in Thailand의 2개 타이틀을 획득했다.

- 올해 순위에는 19개 도시에 걸쳐 여러 레스토랑이 이름을 올렸고, 7개의 레스토랑이 새롭게 순위에 진입했다

- 싱가포르의 Labyrinth (No.11)는 29단계 상승하며, Highest Climber Award를 수상했다.

- 첸나이의 Avartana (No.30)는 Aspire Lifestyles가 후원하는 Highest New Entry Award를 수상했다.

- 마닐라의 Toyo Eatery (No.42)는 Flor de Caña Sustainable Restaurant Award를 수상했다.

- 싱가포르의 Zén (No.21)은 올해의 Gin Mare Art of Hospitality Award를 수상했다.

- 싱가포르의 Odette (No.6) 의 Louisa Lim는 Valrhona가 후원하는 Asia's Best Pastry Chef로 선정됐다.

- 선전의 Ensue (No.31) 의 Della Tang는 올해 처음으로 제정된 Beronia Asia's Best Sommelier Award를 수상했다.

- 도쿄 Florilège (No.7) 의 Hiroyasu Kawate는 Inedit Damm Chefs' Choice Award를 수상했다.

1~50위의 전체 순위는 여기[https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50 ]에서 조회할 수 있다.

방콕에서는 레스토랑 Le Du 및 Nusara가 각각 No.1과 No.3를 차지했다. 셰프 Thitid 'Ton' Tassanakajohn이 이끄는 Le Du는 프랑스 성향의 렌즈를 통해 해석된 세련된 태국 요리를 현대적으로 제공한다. Le Du의 메뉴는 지역산 제철 재료의 사용을 옹호하며, 태국 농산물의 우월성에 대한 확고한 믿음에서 비롯된다. 도쿄의 Sézanne 이 No.2에 오르며 The Best Restaurant in Japan으로 선정됐다.

올해 새롭게 순위에 진입한 레스토랑에는 첸나이의 Avartana (No.30), 싱가포르의 Born (No.36), 마닐라의 Metiz (No. 48), 베이징의 Refer (No.50), 그리고 방콕의 3개 레스토랑 Ms. Maria & Mr. Singh (No.33), Potong (No.35), Baan Tepa (No.46)가 있다.

Asia's 50 Best Restaurants 콘텐츠 이사 William Drew는 "올해 순위에 든 모든 레스토랑에 경의를 표한다"고 밝혔다. 그는 "또한, Le Du에 진심으로 축하의 말을 전한다"라며 "Ton 셰프와 그의 팀은 태국의 요리 유산을 향한 열정, 지역산 재료 및 현대적인 요리 기술을 결합하는 능력을 바탕으로 Le Du를 진정한 승자로 만들었다"고 말했다.

