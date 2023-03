중국국제수입박람회, 외자 기업의 중국 시장에서 발전을 위하여 중요한 플랫폼을 제공

상하이, 2023년 3월 29일 /PRNewswire/ -- 중국국제수입박람회는 세계 최초로 수입을 주제로 한 국가급 전시회로 지난 5년간 누적 거래액이 3400억 달러를 넘어섰으며, 매회 5대륙 100여 개 국가, 지역, 국제기구가 참가해 총 2000여 개의 대표 신상품, 신기술, 신서비스를 선보였습니다.

An exhibitor (right) introduces products to visitors at his booth during the fifth China International Import Expo.