콜러, 밀라노 디자인 위크에서 '크리에이터의 여정' 발표

상징적인 콜러 브랜드의 몰입형 설치물은 아티스트 협업, 새로운 한정판 글로벌 제품 컬렉션, 예술/산업 전공인 자넷 에첼먼의 항공 조형물을 선보입니다.

콜러, 위스콘신주, 2023년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 밀란 디자인 위크(Milan Design Week) 동안 콜러(Kohler)가 선보인 The Creator's Journey는 상징적인 브랜드가 4개국에서 온 현대 여성 예술가 4명과 협력하여 12명의 새로운 아티스트로 구성된 한정판 욕실용 글로벌 컬렉션을 그 특징으로 합니다. 또한 저명한 제작자이자 예술/산업 전공인 자넷 에첼먼의 숨막히는 항공 조형물각과 밀라노의 Fuorisalone 기간 동안 Palazzo del Senato에서 사용자가가 제어하는 디자인 경험을 강조할 것입니다.

As part of Kohler’s 150th anniversary celebration, the global design leader partnered with four contemporary female artists to create a limited-edition global collection of 12 new Artist Editions products for the bathroom.