BTS부터 엔하이픈까지…하이브, 전 세계 음반 판매 톱10 장악

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단부터 엔하이픈까지…. 하이브 소속 K-팝 그룹들이 전 세계에서 가장 많이 팔린 음반 톱10을 싹쓸이했다.

28일 국제.음반산업협회(IFPI⋅International Federation of the Phonographic Industry)기 발표한 ‘2022년 글로벌 앨범 세일즈 차트 톱10’에 따르면, 방탄소년단을 비롯한 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈(ENHYPEN) 등 하이브 소속 네 팀의 앨범 총 다섯 장이 순위에 올랐다.

방탄소년단이 데뷔 9주년을 맞아 발매한 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’는 2위에 오르며, 한국 가수 최고 순위를 기록했다. 방탄소년단은 해당 차트에서 3년 연속 5위권 내 진입했다.

앞서 지난 2021년에는 방탄소년단의 일본 베스트 앨범 ‘BTS, 더 베스트(THE BEST)’가 4위, 2020년에는 ‘맵 오브 더 솔:7(MAP OF THE SOUL : 7)’과 ‘비(BE)’가 이 차트에서 각각 1, 2위에 올랐다. 일본 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7~ 더 저니 ~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)’가 8위를 기록했다. 방탄소년단은 2020년 당시 발표한 모든 앨범을 ‘톱 10’에 올려놨다.

세븐틴은 2022년 정규 4집 ‘페이스 더 선(Face the Sun)’으로 5위, 정규 4집 리패키지 앨범 ‘섹터 17(SECTOR 17)’로 9위에 오르며 두 장의 앨범을 톱10에 진입시켰다. 작년에도 세븐틴의 미니 9집 ‘아타카(Attacca)’(3위)와 미니 8집 ‘유어 초이스(Your Choice)’(8위)가 톱10에 들었다. 이 차트의 톱10에 2년 연속 두 장의 앨범을 올려놓은 K-팝 아티스트는 세븐틴이 유일하다.

하이브 4세대 아티스트 또한 글로벌 앨범 세일즈 차트 톱10에 처음으로 진입하며 상승가도를 달리고 있다. 엔하이픈은 세븐틴의 뒤를 이어 미니 3집 ‘매니페스토 : 데이원(MANIFESTO : DAY 1)’으로 글로벌 앨범 세일즈 차트 6위에 올랐고, 투모로우바이투게더는 미니 4집 ‘미니소드 2: 써스데이즈 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)’로 10위를 차지했다.

국제음반산업협회는 전 세계 8000여 개 이상의 음반사를 회원으로 두고 있는 대표적인 음악업계 단체다. 글로벌 앨범 세일즈 차트는 전 세계에서 판매된 모든 물리적 형태의 음반(CD, 바이닐 등) 개수와 유료 다운로드 수를 기준으로 당해 많이 판매된 앨범의 순위를 매긴다.

