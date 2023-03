BTS, 美 ‘아이하트라디오 뮤직 어워드’ 2관왕…6년 연속 베스트 팬 수상

방탄소년단 [아이하트라디오 어워드 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 ‘아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Award)’에서 2관왕에 올랐다.

28일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 27일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 ‘2023 아이하트라디오 뮤직 어워드’에서 지난해 6월 발매된 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’의 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’으로 ‘베스트 뮤직비디오(Best Music Video)’와 ‘베스트 팬 아미(Best Fan Army)’를 수상, 2관왕을 차지했다. 방탄소년단이 ‘베스트 팬 아미’ 부문의 트로피를 들어올린 것은 올해가 벌써 6년 연속째다.

‘아이하트라디오 뮤직 어워드’는 2014년부터 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최해 오고 있는 음악 시상식이다.

방탄소년단은 지난 2018년 ‘베스트 보이 밴드(Best Boy Band)’, ‘베스트 팬 아미’를 수상하며 이 시상식과 인연을 맺었다. 이후 2019년 ‘베스트 팬 아미’, 2020년 ‘베스트 팬 아미’, ‘베스트 뮤직비디오’(작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey))를 수상했다. 2021년과 2022년에도 각각 ‘베스트 팬 아미와’ 베스트 뮤직비디오’(Dynamite, Butter) 등 2관왕을 차지했다.

