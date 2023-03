Pylontech의 해양 리튬이온 배터리 시스템, 일본에서 JET 인증 획득

(상하이 2023년 3월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 10일, Pylon Technologies Co., Ltd.("Pylontech")(증권번호: 688063)가 자사의 해양 리튬이온 배터리 시스템이 일본에서 JET 인증을 획득했다고 발표했다. JIS C 8715-2:2019를 기반으로 발행된 이 인증서는 37Ah 단일 배터리 전지(모델: 37PN)와 S-Mark of Force H2 에너지 스토리지 시스템으로 JET 인증서를 받은 Pylontech가 일본 시장에서 인정받았다는 또 다른 성과다.

JET는 작동 환경이 가혹한 해양 리튬이온 배터리 시스템에 대해 더 높은 기술 기준을 설정한다. JET 인증은 Pylontech의 기술력과 신뢰도가 증명받은 매우 중요한 약진이다. 그뿐만 아니라, Pylontech는 일본에서 배터리 시스템 용도의 범위도 확장할 수 있었다.

2020년 일본 정부는 2030년까지 무공해 선박의 상업적 운용을 실현할 계획을 설명하는 '2050년 탄소 중립을 동반한 녹색 성장 전략(Green Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050)'을 발표했다. 이는 일본 내 해양 배터리 시스템 용도의 발전에 심층적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. Pylontech가 이번에 JET 인증을 받은 것은 회사가 해양 배터리 시장에 진출할 것임을 시사하며, 일본에서 탄소 중립의 달성에 박차를 가하기 위한 Pylontech의 약속을 보여준다.

수직적으로 통합된 산업 체인을 구축한 Pylontech는 전지, 모듈 및 배터리 에너지 시스템 같은 핵심적인 에너지 스토리지 부품을 위한 강력하고 독자적인 연구개발(R&D) 및 제조 역량을 보유한 세계에서 몇 안 되는 에너지 스토리지 시스템 공급업체 중 하나다. Pylontech 솔루션은 첨단 기술과 신뢰도를 바탕으로 일본을 포함해 80개국 이상에서 100만 세대 이상의 신뢰를 얻었다.

Pylontech 국제 비즈니스 부문 VP Geoffrey Song은 "JET 인증의 엄격한 기준이야말로 첨단 기술을 향한 Pylontech의 헌신을 보여주는 증거인 만큼, 이번에 JET 인증을 획득한 것에 자부심을 느낀다"고 밝혔다. 이어 "또한, JET 인증을 통해 일본에서 배터리 시스템의 용도도 확장할 수 있었다"라며 "자사는 일본 시장에서 확장을 이어가고, 전지 설계와 제조 이점을 활용함으로써 일본이 무공해 사회로 전환하는 것에 박차를 가할 수 있도록 지원하는 데 전념할 것"이라고 설명했다.

JET 소개

일본 전기안전환경연구소(Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories, JET)는 일본에서 생산되거나 일본으로 수입되는 태양광 PV 모듈의 신뢰도 및 안전성을 평가하는 시험 및 인증 서비스를 담당한다.

Pylontech 소개

Pylontech는 전 세계적으로 신뢰성 높은 에너지 스토리지 솔루션을 제공하기 위해 전기화학, 전력전자 및 시스템 통합에 관한 전문지식을 강화한 배터리 에너지 스토리지 시스템(BESS) 분야의 전문 공급업체다. Pylontech는 지속적이고 빠른 성장으로 에너지 스토리지 시스템 공급 부문의 세계적인 선도기업으로 성장했다.