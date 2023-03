Zendure, BOE Motorsports 후원 발표

(포르티망, 포르투갈 2023년 3월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 세계에서 가장 빠르게 성장하는 에너지 기술 스타트업 중 하나인 Zendure[https://www.facebook.com/groups/zendure ]가 2023 Moto3 World Championship의 핵심 후원사로 선정되면서, MotoGP™[https://www.motogp.com/ ]의 BOE Motorsports[https://boemotorsports.com/en/team/ ] 레이싱 팀과 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이 파트너십은 열정적이고 항상 이동 중인 팬들과 더불어, "가속은 가장 먼저, 감속은 가장 늦게(First on the throttle and last on the brakes)"라는 정신을 추구하는 Zendure와 BOE Motorsports 간의 장기적인 협력 관계의 시작을 알린다.

BOE Motorsports는 프리 시즌 테스트에서 Moto3 World Championship의 상위권에 오른 팀 중 하나다. Moto3 World Championship 레이스 동안 Zendure는 포르티망에서 진행된 공식 프리 시즌 테스트에서 인상적인 기록을 세운 레이싱 선수인 David Munoz와 Ana Carrasco를 지원할 예정이다. BOE의 CEO Jose Angel Gutierrez Boe는 "Zendure는 어떤 도전에서 맞설 수 있는 고품질 제품을 만드는 것으로 명성을 쌓은 회사"라며 "Zendure의 신뢰와 지지에 감사를 전하며, 앞으로의 시즌에서 Zendure와 긴밀하게 협력할 계획"이라고 전했다.

Zendure는 휴대용 발전소 SuperBase V와 발코니 태양광 발전기 SolarFlow를 통해 지역사회의 독자적인 에너지 수요를 지원하고자 노력한다. SuperBase V는 RV와 오프-그리드 생활부터 EV 충전, 주택 전체 및 응급 예비 전력까지 모든 용도를 위해 더 신뢰성 높고 안전하며 깨끗한 에너지를 제공하고자 반고형 배터리를 장착한 최초의 휴대용 발전소다.

Zendure 최고마케팅책임자(Chief Marketing Officer) Jolene Shang은 "자사는 성능과 우수성을 향한 Munoz와 Carrasco의 열정을 공유한다"라며 "자사는 고객이 가장 필요로 하는 시간과 장소에서 에너지의 가용성과 접근성을 보장하는 혁신적인 에너지 스토리지 솔루션을 제공한다"고 설명했다.

Moto3 World Championship이 곧 막을 올릴 예정이다. 이번 주말인 3월 24~26일에 포르티망 경기장에서 첫 레이스가 열린다.

Zendure와 회사의 청정에너지 스토리지 시스템 라인에 대한 추가 정보는 웹사이트 www.Zendure.com 을 참조한다.

Zendure 소개

Zendure는 미국 실리콘 밸리, 중국 대만구(GBA) 및 일본의 기술 허브에 위치하며, 가장 빠르게 성장 중인 에너지 기술 스타트업 중 하나다. Zendure는 고객이 가장 필요로 하는 시간과 장소에서 에너지의 가용성과 접근성을 보장하는 것을 목표로 삼고 있다. Zendure의 사명은 온-그리드 및 오프-그리드에 적합한 장치와 서비스를 통해 깨끗하고 비용 합리적인 전기를 제공하기 위해 최신 배터리 기술을 보편화하는 것이다. 이를 통해 깨끗하고 비용 합리적인 방식으로 온-그리드 및 오프-그리드 라이프스타일에 전력을 공급한다. Zendure의 업계 주도적인 IoT 가정용 에너지 스토리지 솔루션은 2013년부터 가정, 직장 및 놀이 공간에서 전 세계적으로 수많은 사람의 삶을 개선할 수 있도록 지원했다.

출처: Zendure USA Inc.