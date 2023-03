BIOHAZARD RE:4, 3월 24일 출시 - 무료 데모 버전도 다운로드 가능

-- 서바이벌 개시

(도쿄 2023년 3월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 3월 24일, 2005년 오리지널 게임을 리메이크한 'BIOHAZARD RE:4(Resident Evil 4)'가 공식 출시됐다. 2023년 최첨단 서바이벌 호러를 선보이고자 재탄생한 BIOHAZARD RE:4는 오리지널 게임의 정수를 보존하는 한편, 현대화된 게임플레이, 재구상된 스토리 라인, 생생하고 자세한 그래픽을 도입함으로써 플레이어에게 최신 서바이벌 호러 체험을 선사한다.



3월 24일 출시된 BIOHAZARD RE:4

BIOHAZARD RE:4는 그 어느 때보다 짜릿한 공포와 액션을 선사하며, 오리지널 게임의 의도를 더 깊게 파고든다. 광범위한 캐릭터 액션을 이용함으로써 다양한 게임플레이 전략을 탐색할 수 있다. 이 우수한 서바이벌 호러 게임에서는 삶과 죽음, 공포와 카타르시스가 불가분의 관계로 교차하며, 신규 플레이어는 물론 노련한 시리즈 팬들에게도 독특하고 흥미진진한 체험을 선사한다.

추가로, 인기 많은 무료 플레이 DLC 확장판 'THE MERCENARIES'의 출시일도 확정됐다.

고득점을 목표로 한 기술 연습

그뿐만 아니라, 무료 데모 버전도 다운로드받을 수 있다. BIOHAZARD RE:4 Chainsaw Demo에서는 세련된 그래픽뿐만 아니라 플레이어가 정식 게임에서 체험할 수 있는 긴장과 흥분까지도 미리 느껴볼 수 있다. 또한 플레이어는 시간이나 시도 횟수에 제한 없이 Chainsaw Demo를 즐길 수 있다.

그렇다면 데모 버전을 먼저 플레이해보는 것이 어떨까?

- Chainsaw Demo 추가 정보

https://www.residentevil.com/re4/ko-kr/topics/demo/

마지막으로, 일본 애니메이션 회사 'Nippon Animation'이 제작한 코믹 단편 애니메이션도 온라인으로 시청할 수 있다.

레온(Leon)과 애슐리(Ashley)가 세상 걱정 없이 즐겁게 춤추고 있는 것 같은데, 어딘지 모르게 이상해 보인다.

3개의 에피소드를 놓치지 말고 모두 시청하길 바란다.

제품명: BIOHAZARD RE:4

지원 플랫폼: PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Xbox Series X/S, PC (스팀)

플레이어 수: 1명

출시일: 2023년 3월 24일(금요일)

등급: 대만이나 호주에서 출시되는 경우, 제품 설명란에 등급 표시가 있어야 한다. 다(아래 링크에서 등급 표시를 다운로드).

상표: (c) CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

공식 웹사이트: https://www.residentevil.com/re4/ko-kr/

