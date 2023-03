Yili, 제품 및 조직적 차원에서도 국제 물발자국 인증 획득

(후허하오터, 중국 2023년 3월 23일 RNewswire=연합뉴스) 이달 6일, 저장성에 위치한 Yili 액상유 공장 중 하나인 Longyou Yili Dairy Co., Ltd.와 Yili의 그리스식 요거트 AMBPOMIAL이 Bureau Veritas로부터 물발자국(Water footprint) 인증을 받으면서, 국제 표준 ISO 14046에 따라 물발자국 인증을 받은 중국 유제품 산업 최초의 액상유 공장 및 최초의 요거트 제품이 됐다.



Zhou Wenxia (right), Vice President of Yili Group, and Han Jing, President of BV China at the certification ceremony held at the Yili Modern Intelligent Health Valley