The Westin Surabaya, 수라바야에서 고급 MICE 회의장 제공

(수라바야, 인도네시아 2023년 3월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 비즈니스 회의는 반드시 피곤하고 지루하거나, 아니면 '휴식'과 '재미'의 반대말이 돼야 하는가? The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/hotels/travel/subwi-the-westin-surabaya/]가 관리하는 The Westin Grand Ballroom & Convention Center[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]는 MICE 경험을 위한 차별화된 서비스를 제공한다. 9,000㎡의 기둥 없는 그랜드 볼룸, 12개의 회의실 및 다목적실, 3개의 VIP룸, 회의실, 비즈니스 센터를 비롯해 여러 개의 유연한 사전 행사 공간을 갖춘 자와티무르주(East Java) 최대 규모 행사장인 The Westin Grand Ballroom & Convention Center [https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]는 국제회의, 콘서트, 대규모 결혼식, 전시회 등을 개최하는 인기 있는 장소 중 하나로 부상하고 있다. 그러나 최대 규모 장소라는 장점 외에도, 이곳이 다른 곳보다 눈에 띄고 독특한 이유는 무엇이며, The Westin Grand Ballroom & Convention Center[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]가 현재 수라바야에서 가장 인기 있는 MICE 장소가 된 이유는 무엇일까? 다음 행사를 예약할 때 고려해야 할 7가지 주요 사항은 다음과 같다.



인도네시아 자와티무르주 최대 규모 행사장인 The Westin Grand Ballroom & Convention Center

1. Westin 브랜드

Westin 브랜드는 웰빙 숙박의 개념을 강력하게 옹호하는 메리어트 인터내셔널(Marriott International) 산하의 호텔 브랜드로, 전 세계에 걸쳐 모든 서비스 활동에 지침이 되는 6가지 웰빙 요소를 구현한다. 이 브랜드의 6가지 웰빙 요소는 잘 일하고(Work Well), 잘 움직이고(Move Well), 잘 먹고(Eat Well), 잘 느끼고(Feel Well), 잘 놀고(Play Well), 잘 자는(Sleep Well) 것이다. 웰빙에 대한 이러한 아이디어는 이미 Westin을 다른 호텔과 차별화하고 있으며, 특히 수라바야에서 The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]는 모든 서비스 DNA에서 웰빙에 초점을 맞춘 유일한 호텔이다. 이곳 직원은 각각의 고객에게 개인적이고 본능적이며 새로운 제품 및 서비스를 제공하겠다는 마음가짐을 교육받는다.

2. Work Well: 걱정 없는 회의 준비하기

Work Well이라는 이 브랜드의 웰빙 요소 측면에서, The Westin Grand Ballroom & Convention Center[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]는 걱정 없는 회의를 위한 몇 가지 기준을 설정했다. 회의에 꼭 필요한 편의시설만 비치하고 과도한 특전이나 장식을 없앤 회의 테이블 세팅을 통해, 회의 참가자는 불필요한 사항보다 회의 자체에 더 집중할 수 있다. 여러 시각적 자극에 시선을 빼앗기면 집중에 어려움을 겪는다는 근거가 있다. 따라서 The Westin Grand Ballroom & Convention Center[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]는 최대한 효율적이고 어수선하지 않은 회의를 위한 준비를 제공한다.

걱정 없는 회의 서비스를 제공하기 위한 또 다른 조치로, Westin Meeting Event 전담팀은 준비부터 모든 회의가 끝날 때까지 행사 준비를 지원한다. 마지막으로 성공적인 행사를 위해서는 행사를 지원하는 도구가 매우 중요하다. The Westin Grand Ballroom & Convention Center[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/events/]는 빌트인 LED, LCD, 사운드 시스템, 프로젝터 및 고객이 주로 요청하는 기타 맞춤형 도구 등 최첨단 회의 도구 및 기술을 갖추고 있다. 때때로 일로 인해 번거로움을 겪을 수 있지만, 회의는 그럴 필요가 없다.

3. Move Well: 더 긴 생산성을 위한 스트레칭

The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]는 RunWESTIN이라는 스포츠 프로그램을 운영하고 있다. 고객은 이곳에서 집을 떠나 멀리 여행하거나 출장 중에도 손쉽게 운동 루틴을 유지할 수 있다. RunWESTIN은 고객이 거리와 트랙을 선택해서 웨스트 수라바야 인근에서 달리기를 즐길 수 있도록 RunConcierge라는 전담팀이 안내하는 짧은 달리기 세션을 권장한다. 달리기가 자신에게 맞는 스포츠가 아니라고 느끼는 고객을 위해, Westin 6층에는 Westin Olympic Outdoor Pool과 TRX, Bala 및 Hyperice를 포함한 현대적인 운동 장비를 갖춘 무료 24시간 체육관인 WestinWORKOUT Fitness Studio 등이 마련돼 있어, 다른 선택지도 제공한다. The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]에 투숙하는 비즈니스 여행객은 이곳에 무료로 입장 가능하며, 스트레칭을 통해 작업 생산성을 높일 수 있다.

4. Eat Well: 건강에 중점을 둔 엄선된 메뉴

회의로 인한 걱정을 덜어야 할 뿐만 아니라 회의 안건 역시 죄책감이 없어야 한다. The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]는 건강식과 The Westin Culinary Team의 맛있는 식사와 음료로 구성된 엄선된 메뉴인 Eat Well Menu를 제공한다. 전문가에 따르면, 영양가 있는 주요 식품을 섭취하면 회의를 진행하는 동안 기운을 내고 집중할 수 있으며, 차분해지는 데에도 큰 도움이 될 수 있다고 한다. Westin 음식 외에도 은 신선한 주스 메뉴인 Fresh by The Juicery도 갖추고 있다. 이 메뉴는 오렌지, 드래곤프루트, 허니듀 등과 같이 활력을 주는 과일과 함께 제공된다. 이러한 시그니처 메뉴는 회의 중간의 휴식 시간에 회의실에 제공되거나, Sky Lobby의 수상 경력이 있는 Magnolia Restaurant[https://www.magnoliarestaurantsurabaya.com/]에서 비즈니스 점심 식사 및 저녁 식사로도 제공된다.

5. Feel Well: 폭풍 후의 고요

업무가 끝나면, The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]의 최신 스파인 Spa by L'Occitane에서 긴장과 스트레스를 풀 수 있다. 회의장을 떠나 6층으로 올라가면, 수영장 근처에 이 고급 프랑스식 스파가 자리하고 있다. Spa by L'Occitane이 특별한 이유는 그것이 단지 록시땅이라는 이유라는 것 외에도, 이곳에서는 Westin의 철학과 일치하는 맞춤형 트리트먼트도 제공하기 때문이다. 투숙객은 아로마테라피의 향과 마음을 진정시키는 Welcome Ritual을 갖춘 스트레스 프리 구역으로 입장해 스파의 여정을 시작하고, 개인의 필요에 따라 설계된 맞춤형 트리트먼트를 즐길 수 있다. 투숙객이 양식을 작성하면 웰니스 전문가가 고객의 필요에 맞는 최고의 록시땅 제품과 트리트먼트를 조언한다. 하루 동안의 긴 회의를 마친 후 마음을 진정시키는 마사지를 받는 것은 최고의 경험이 될 것이다.

6. Play Well: 즐거운 팀워크를 위한 재미있는 활동

때로는 앉아서 메모하며, 동료가 발표하는 것을 지켜보는 것이 회의의 전부가 아닐 수도 있다. The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]에서는 재미있는 상호작용적 게임을 즐기거나 팀 빌딩을 하거나, 심지어 건물 밖으로 나가는 등, 재미있고 매력적인 방식으로 토론을 진행할 수 있다. 일부 회의 그룹은 행사장에서 오전 세미나로 회의를 준비하고, Westin Hotels & Resorts에서 관리하는 Pakuwon Golf & Family Club에서 즐거운 오후 Driving Range 세션을 진행하기도 한다. 골프 코스는 호텔에서 불과 2km 거리에 있으며, 접근성이 우수한 고급 지역에 위치해 있다. Westin Meetings Team과의 준비를 통해 시작 회의, 그린 회의, 야외 토론 및 기타 회의를 위해 자유롭게 팀 빌딩 활동을 선택할 수 있다.

7. Sleep Well: 새로운 나를 위한 준비

The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]는 대부분의 출장이 늘 빡빡한 일정으로 가득 차 있어 비즈니스 여행자에게는 편안한 수면을 위한 시간이 얼마 없다는 사실을 잘 이지하고 있다. 이것이 바로 이 호텔이 양질의 효과적인 수면을 중요하게 생각하는 이유다. 모든 Westin 객실은 피로 해소를 염두에 두고 설계된 8겹의 필로우탑 매트리스와 거위 털 이불 및 푹신한 베개로 구성된 시그니처 베딩인 Westin Heavenly Bed를 제공한다. 또한, 객실 내 식사를 통해 하루 24시간 이용 가능하며, 엄선된 수면 향상 식품으로 구성된 전용 Sleep Well 메뉴도 제공한다. 올바른 음식을 섭취하면 수면의 질에 극적인 영향을 미칠 수 있으며, 숙면은 궁극적으로 웰빙을 향상시켜 다음 날 상쾌한 아침을 맞이할 수 있게 해 준다.

자세한 정보나 회의에 대한 사항은 웹사이트 www.westinsurabaya.com을 방문하거나 전화 +62 (031) 2971 0000을 통해 문의할 수 있다. The Westin Surabaya [https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/www.westinsurabaya.com]의 인스타그램 @westinsurabaya [https://www.instagram.com/westinsurabaya/]을 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

