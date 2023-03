LONGi, 업계 인정받은 PV 모듈로 1분기에도 BNEF 1등급 인증

(시안, 중국 2023년 3월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 태양광 기술 기업 LONGi가 고효율성 및 고신뢰도 Hi-MO 시리즈 제품, 안정적인 사업 운영 및 높은 금융지원 타당성을 인정받아 올 1분기에도 Bloomberg New Energy Finance(BNEF) 1등급 기준을 충족시킨 광발전(PV) 모듈 제조업체로 등록되었다.

이 PV 모듈 제조 공급업체 등급은 세계적으로 유명하고 업계에서 인증받은 평가 시스템 중 하나다. BNEF 심사위원은 제품 품질 보증, 정부 프로젝트 입찰, 은행의 금융지원 타당성 등 여러 분야의 전문가들로 구성되어 있다. 분기별로 발표되는 이 랭킹은 태양광 모듈 제조 부문의 벤치마크로 널리 인정받고 있다.

1등급 제조업체 선정이 가장 엄격하다. 1등급 제조업체로 선정되기 위해서는 최소 6건의 프로젝트에 자체 생산한 자체 브랜드 모듈 제품을 공급할 수 있다는 것을 증명해야 한다. 그뿐만 아니라 이들 프로젝트는 6개의 다른 상업은행으로부터 비소구 자금 조달을 받아야 한다.

BNEF 1등급의 엄격한 선정 과정으로 인해, 이는 전 세계 PV 프로젝트의 투자 유치 과정에서 공정하고 객관적이며 신뢰도가 높은 참고 기준으로 종종 사용된다.

지난 수년 동안 LONGi는 전 세계 사용자에게 최적의 LCOE를 기반으로 하는 PV 제품과 더 가치 있는 녹색 에너지 솔루션을 제공하는 데 집중했다. 2022년 11월, LONGi는 자사의 HJT 실리콘 태양광 전지로 효율성 26.81%라는 세계 신기록을 세웠다. 그로부터 불과 한 달 후에는 p형 HJT 전지로 효율성 26.56%를, 무인듐 HJT 전지로 효율성 26.09%라는 또 다른 세계 신기록을 달성했다.

지금까지 LONGi Hi-MO 모듈의 전 세계 출하량은 100GW를 돌파했다. 또한, LONGi는 전 세계 고객의 장기적 가치를 확실하게 보장하기 위한 업계 최초의 제품 라이프사이클 표준인 'LONGi Lifecycle Quality'도 발표했다.

앞으로 나아가는 LONGi는 파트너들에게 장기적인 가치를 제공하는 동시에 다양한 시나리오에서 고객 수요를 충족할 더 나은 PV 제품과 기술을 꾸준히 공급할 예정이다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 에너지 변혁을 위해 고객 중심의 가치 창출에 집중하며, 세계 선도적인 태양광 기술 기업으로 성장하는 데 전념하고 있다.

LONGi는 '그린 월드를 만들기 위해 태양 에너지를 최대한 활용한다(Making the best of solar energy to build a green world)'는 사명에 따라 기술 혁신에 전념하고, 단결정 실리콘 웨이퍼, 셀과 모듈, 발전 및 상업·가정용 태양광 솔루션, 그린 에너지 솔루션, 수소 장비를 아우르는 다섯 개의 사업 부문을 확립했다. LONGi는 그린 에너지를 제공하는 역량을 갈고닦았으며, 최근에는 글로벌 탄소 감축을 이행하고자 그린 수소 제품과 솔루션을 사용하고 있다. www.longi.com/en