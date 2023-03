싱가포르 국제예술축제 2023, 인간 경험의 스펙트럼 탐색

(싱가포르 2023년 3월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Arts House Limited가 조직하는 싱가포르 국제예술축제(Singapore International Festival of Arts, SIFA)가 올 5월 19일~6월 4일에 다시 열린다. 올해 SIFA는 '공연의 해부 - 어떤 사람들(The Anatomy of Performance - Some People)'이라는 주제로 4개의 위원회와 11건의 국제 발표를 포함하는 CREATION, SIFA의 병행 가상 축제인 LIFE PROFUSION, 그리고 실험적 표현을 위한 플랫폼인 SIFA X를 선보일 예정이다.



Returning from 19 May, the Singapore International Festival of Arts 2023 features programmes across physical and virtual stages.

올해도 SIFA는 국제 예술가 및 지역 예술가 간의 창의적인 교차점을 위한 촉매 역할을 할 전망이다.

ANGEL ISLAND : 약 100년 된 Angel Island 시를 기반으로 하는 Huang Ruo의 Brian Gothong Tan의 음악 연극 공연.

: 약 100년 된 시를 기반으로 하는 Huang Ruo의 Brian Gothong Tan의 음악 연극 공연. REALM OF SILK: Sougwen Chung과 Leslie Tan이 인간과 비인간 간의 교차점을 조사한다.

THE SCHOOL: Jean Ng , Li Xie 및 Joavien Ng가 '학교'로 돌아가는 특이한 여정으로 관객을 안내한다.

, 및 Joavien Ng가 '학교'로 돌아가는 특이한 여정으로 관객을 안내한다. POMPEII: Edith Podesta와 K. Rajagopal은 영향을 받은 시민들의 삶에서 영감을 받은 멀티미디어 연극 공연을 선보인다.

WE WILL SLAM YOU WITH OUR WINGS: Joanna Dudley가 어린 소녀 이미지로 대체된 19세기 제국주의 초상화를 선보인다.

A DAY, 2023: Joyce Ho가 일상적인 상황으로 가는 문을 열고, 축제 참가자들을 대상으로 현재를 즐길 것을 상기시킨다.

£¥€$ (LIES): Ontroerend Goed가 돈과 시장에 대한 믿음이 떨어지기 시작할 때 인간의 행동에 대해 논의한다.

쿠쿠(CUCKOO) 및 롤링 앤 롤링(LOLLING & ROLLING): 구자하 작가가 한국에서 언어 제국주의와 사회적 고립을 소개한다.

Toshiki Okada가 실물 크기의 인간 투사 이미지가 연극에 대해 이야기하기 시작하는 NEW-ILLUSION을 선보인다.

HUMANS 2.0: 연기자들의 힘에서 구원력을 찾는 가운데 Circa가 인간의 의미를 기린다.

Andrea Salustri가 주인공이 돼 폴리스타이렌의 가능성을 탐색하는 MATERIA를 선보인다.

BLKDOG: Botis Seva는 우울증을 묘사하고, 수용되는 도심 지역의 극복 기제를 탐색한다.

안무가 장혜림의 심연(ABYSS)은 춤을 통해 감정의 영역을 표현한다.

Muna Tseng은 새로운 미술 창작에 대한 자신의 메타-명상을 보여주는 ME, YOU, THEN, NOW를 선보인다.

Life Profusion에서는 MOJOKO가 디지털 분야의 프라이버시에 관한 애니메이션 PRIVACY를 선보이고, Hong Xinyi는 prompt: Play를 통해 SIFA 2023 프로그램에 대한 창의적인 반응을 큐레이팅한다.

SIFA X는 SUKKI(전 Sukki Singapora)와 Daniel Kok & Luke George의 LOVE DIVINE, Centre 42의 THERE IS NO FUTURE IN NOSTALGIA 및 Thanapol Virulhakul과 더불어 Champa Saenprom과 Vidura Amranand가 출연하는 INTERMISSION을 선보인다.

전체 축제 라인업과 티켓 판매(3월 31일까지 15% 할인) 정보는 sifa.sg 및 bit.ly/SIFA2023을 참조한다.