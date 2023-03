BRI, Market Leader 및 Best Service Provider에 선정

-- Euromoney Trade Finance Awards 2023에서 발표

(자카르타, 인도네시아 2023년 3월 23일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(IDX: BBRI)가 Euromoney Trade Finance Awards 2023의 Market Leader 및 Best Service 부문에서 수상했다. BRI는 2025년까지 '동남아시아에서 가장 가치 있는 뱅킹 그룹(The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia)'이자 '금융 포용 챔피언(Champion of Financial Inclusion)'이 되고자 하는 비전에 따라 우수한 금융 서비스를 강화하기 위한 노력을 인정받아 수상의 영광을 안았다.



Agus Noorsanto, BRI Director of Wholesale and Institutional Business, Receiving Market Leader and Best Service Provider Award for BRI in the Euromoney Trade Finance Awards 2023

Euromoney는 다양한 국제, 지역 및 국내 부문에서 은행/금융 서비스 공급업체 순위를 선정하고자 수천 명의 무역 금융 고객을 대상으로 설문조사를 진행하고, 이들의 응답을 분석했다. BRI는 'Best Service-Basic Materials in Asia Pacific' 및 'Market Leader' 부문에서 1위에 오른 유일한 인도네시아 국립 은행이다.

BRI의 도매 및 기관 사업(Wholesale and Institutional Business) 이사 Agus Noorsanto는 "이 상은 BRI 서비스에 대한 국제적인 인정과 감사의 한 형태"라고 말했다. 그는 "이와 같은 상을 받게 된 것에 감사한 마음을 전한다"라며 "이러한 성과는 금융 거래를 포함해 최고의 서비스를 계속 추진하고자 하는 동기부여가 될 것"이라고 소감을 밝혔다.

BRI는 QLola by BRI로 알려진 통합적인 도매 슈퍼앱 플랫폼을 포함해 다양한 서비스로 혁신을 이어가고 있다. 이 플랫폼은 고객이 단일 로그인(단일 서명 접속)을 통해 BRI의 수많은 도매 상품과 서비스를 이용할 수 있도록 지원하면서, 효율성과 유연성을 제공한다. 그뿐만 아니라, QLola by BRI는 현금 관리 거래, 금융 거래, 공급망 관리, 외환, 투자 서비스, 금융 대시보드 등과 같은 다양한 서비스를 간소화한다.

또한 BRI는 현금 관리 영역에서 디지털화를 시행할 뿐만 아니라, 금융 거래와 보장 서비스를 위한 디지털 솔루션도 제공한다. 그중 하나가 국내 신용장 같은 국내외 무역 거래 도구를 발행하는 편리성을 고객에게 제공하는 Digital Trade Finance(DigiTrade)다. 이는 공급망 관리 범위 내에서 기업 송장 관리, 비용 청구 및 결제 프로세스의 수요를 충족하기 위해 모든 과정을 온라인으로 처리하고, 고객 운영 시스템과 통합할 수 있다. Digital Guarantee(Digital BG) 서비스는 기업 고객이 온라인으로 은행 보증서를 발행하고 모니터링할 수 있도록 지원한다.

BRI는 QLola by BRI 플랫폼을 바탕으로 언제 어디서든 안전하고 편리하게 거래할 수 있도록 고객에게 항상 효율성과 유연성을 제공한다.

BRI에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.bri.co.id 를 참조한다.

출처: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)