칭화대학교, '기후 변화와 탄소 중립에 관한 국제 공동 임무' 개시

-- 환경 보호 이행을 위한 행보

(베이징 2023년 3월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 칭화대학교[https://www.tsinghua.edu.cn/en/ ]가 '기후 변화와 탄소 중립에 관한 국제 공동 임무(International Joint Mission on Climate Change and Carbon Neutrality)'를 시작하면서, 환경 보호를 향한 의지를 보이고 있다. 이번 행사에서는 칭화대학교와 11개 다국적 기업(히타치, 토요타, MHI, bp, 리오 틴토, 폭스바겐, 마이크로소프트, IHI, Daikin, 애플 및 사우디 아람코)이 환경 이니셔티브의 후원단체로 선정됐다. 이 행사에는 칭화대학교 위원회(Tsinghua University Council) 위원장 Qiu Yong, 유엔환경계획(UNEP) 중국사무소 책임자 Tu Ruihe도 참석했으며, 칭화대학교 과학연구원(Research & Development Affairs Office) 원장 Liu Yiqun이 행사를 주관했다.

Qiu 위원장은 '기후 변화를 해결하기 위한 협력과 인류를 위한 더 나은 조국 건설(Cooperate to Address Climate Change and Build a Better Homeland for Mankind)'이라는 주제로 연설하면서, 기후 변화와 탄소 중립은 모두가 당면한 중요한 문제라고 지적했다. 그는 "칭화대학교는 심각한 기후 위기에 당면해 기후 변화와 탄소 중립에 관한 국제 공동 임무를 추진했다"고 밝혔다.

Qiu 위원장은 세계적 수준의 대학이라면 세계적 수준의 임무를 수행하는 한편, 기후 변화를 해결하는 데 있어 주도적인 역할을 수행하고, 핵심 기술을 통해 기여해야 한다고 강조했다. 그는 "인류의 밝은 미래에 대한 확고한 믿음을 증명하고, 기후 변화와 탄소 중립을 위한 국제 협력을 도모하며, 인류를 위해 아름다운 조국을 건설하는 데 계속 기여하기 위해 행동해야 한다"고 역설했다.

Tu 책임자는 연설을 통해 "지구는 인류의 유일한 고향"이라면서, "세계 환경 거버넌스의 진보와 성공을 위한 토대는 다자주의와 국제 협력 정신을 고수하는 것"이라고 전했다. 또한 기후 변화가 지구 전체와 지구에 사는 모든 이들에게 영향을 미친다고 강조했다.

이어 그는 모든 당사자가 이미 실현된 목표를 이행하기 위해 시급하고 더 효과적인 조치를 취할 것을 촉구하고, 이 이니셔티브에서 유익한 결과가 나오기를 기대한다고 전했다.

국제 학계는 이 공동 임무에 큰 관심을 보였다. 도호쿠대학교 부총장 Toshiya Ueki와 임페리얼칼리지 런던 공학부 학장 Nigel Brandon은 영상을 통해 축하 인사를 전하면서, 국제 파트너들과 함께 기후 변화에 대응할 날을 고대한다고 밝혔다.

Tu 책임자 및 Qiu 위원장은 이 공동 임무의 공동 발기인 12명에게 '위원회 회원컵(Council Member Cup)'을 수여했다.

위원회 회원들은 공동 임무의 가치를 확인하는 한편, 녹색 아이디어의 전파, 탄소 중립 인재의 양성 및 세계 기후 변화에 대한 실용적인 해결책을 제시했다. 또한, 이들은 국제 사회의 탄소 중립 비전을 실현하기 위한 기술 혁신을 강화할 것을 예상하는 영상도 녹화했다.

이 행사에서는 기후 변화와 탄소 중립에 관한 국제 공동 임무 제안서도 공개됐다. 이 제안서에서는 ▲탄소 중립의 홍보 ▲해당 분야 전문가의 양성 ▲탄소 중립 기술 혁신의 주도 ▲탄소 중립 실천 시범의 통합 ▲탄소 중립으로의 업계 전환 촉진이라는 5가지 주요 공동 요소를 제시한다. 이 제안서는 조직이 에너지 절약, 배출량 감소, 기술 혁신, 산업 변혁 및 탄소 중립 측면에서 서로 협력할 것을 촉구했다.

기후 변화와 탄소 중립에 관한 국제 공동 임무는 이번 행사에서 10개의 첫 혁신 과학 연구 자금조달 프로젝트를 발표했다. 12명의 관련 전문가와 학자를 초청해 연구, 주요 학술 활동 및 해외 프로젝트 이행에 관한 자문 업무를 제공할 전문가 위원회를 구성했다. 칭화대학교 부총장 Zeng Rong과 중국공정원 학술위원이자 칭화대학교 탄소중립연구소(Institute for Carbon Neutrality) 소장 He Kebin이 모든 공동 임무의 관리 단위를 대표해 전문가 위원회 회원들에게 임명장을 수여했다.