용인문화재단 ‘2023 브런치 콘서트 - 전람회 속 멜로디’ 개최

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 다음달 22일 용인시평생학습관 큰어울마당에서 ‘2023 브런치 콘서트 - 전람회 속 멜로디’를 선보인다.

‘브런치 콘서트’는 4월 첫 공연을 시작으로 7월, 10월, 11월까지 총 4회에 걸쳐 미술계의 스토리텔러 도슨트 정우철 해설가와 함께 진행된다.

4월, 10월, 11월은 트리니티 필하모닉오케스트라 수석단원들로 이루어진 앙상블 트리니티가 연주하고, 7월에는 트리니티 목관 5중주의 연주를 통해 아름다운 음악이 어우러지는 예술의 향연으로 채워질 예정이다.

특히 매회 새로운 주제의 인상주의 화가들의 삶과 이야기를 그 시대의 클래식 음악으로 채워 음악과 미술을 동시에 즐길 수 있는 특별한 시간을 선사하고자 한다.

공연별 주제로는 ▷4월 22일 모네 vs 르누아르 ‘인상주의, 빛을 담은 화가들’ ▷7월 22일 마네 vs 드가 ‘파리의 화려한 불빛과 우울’ ▷10월 7일 고흐 vs 고갱 ‘솔직한 열정, 치열한 방랑’ ▷11월 11일 로트레크 vs 모딜리아니 ‘비운의 천재 화가들’로 구성됐다.

