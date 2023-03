JTBC ‘피크타임’, 화제성도 피크…반응 뜨겁다

윤혁vs빛새온 vs태환vs이레, 보컬 대격돌

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘피크타임’이 2라운드 연합 매치 ‘합숙 비하인드’를 공개한다.

22일 방송되는 JTBC ‘피크타임(PEAK TIME)’(기획 윤현준. 연출 마건영·박지예) 7회에서는 1차 합탈식에 앞서 아쉬움을 달랠 연합 매치의 번외(?)편 아이돌 ‘보컬 킹왕짱’ 코너가 그려진다.

‘보컬 킹왕짱’은 각 연합의 보컬을 대표하는 1인이 출전해 노래 대결을 펼친다. A 연합 윤혁(팀 2시), B 연합 빛새온(팀 20시), C 연합 태환(팀 11시), D 연합 이레(팀 7시)가 각기 다른 무기로 격돌한다. 모두의 마음을 사로잡고 ‘보컬 킹왕짱’에 오를 주인공은 누가 될지 기대가 쏠린다. 여기에 팀 5시 오준석과 팀 13시 한결이 일일 MC로 나서 설렘을 더한다.

‘동명이인 커플’이 출격한 특별한 미션도 호기심을 자극한다. 팀 8시·팀 13시 준서, 팀 4시·팀 21시 시우, 팀 11시·팀 24시 곤 등이 짝을 이뤄 어떤 이색 미션을 수행하게 될지 기대감을 높인다.

여기에 앞서 공개된 7회 예고편은 1차 합탈식 결과에 대한 궁금증을 더욱 고조시킨다. 베네핏으로 상위권 순위변동이 예상되는 가운데, 대거 탈락까지 예고돼 긴장감을 더한다.

한편, 치열했던 2라운드 연합 매치는 레전드 무대를 쏟아내며 큰 화제를 모았다. 피나는 노력으로 한계를 이겨내고 빛나는 피크타임을 만들어낸 이들의 열띤 무대에 심사위원단은 물론 시청자들 역시 뜨거운 찬사를 보냈다. 반응도 폭발했다. 박빙의 승부에서 극강의 섹시 퍼포먼스로 1위를 차지한 댄스 C의 무대는 공개되기 무섭게 160만 뷰를 돌파, 인기 급상승 동영상 TOP3에 랭크되는 등 그 인기를 실감케 했다. 특히 원곡자 크리스토퍼가 해당 영상에 “Wow this is so amazing!!”이라는 댓글을 직접 남기며 화제를 불러일으켰다.

화제성 순위 역시 올킬이다. 굿데이터코퍼레이션 3월 3주차 화제성 조사에서 TV 부문 비드라마는 물론, 드라마까지 포함한 종합 순위 1위에 오르는 기염을 토한 것. 뿐만 아니라 TV-OTT 통합 부문 비드라마에서도 1위를 차지하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

2라운드 ‘연합 매치’는 보컬 D와 랩 B, 댄스 C가 승리를 거머쥐며 베네핏 획득에 성공했다. 하지만 전체 누적 투표수의 5%가 걸린 유닛별 MVP 발표가 남아 있는 상황. 판을 뒤집는 변수가 될 수 있는 만큼 마지막까지 결과를 예측할 수 없다. 과연 3라운드 신곡 매치 무대에 설 합격팀은 어디일지 귀추가 주목된다. 1차 합탈식이 진행되는 ‘피크타임’ 7회는 22일 밤 10시 30분에 방송된다.

