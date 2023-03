STARTRADER, 전 세계 여러 박람회에서 다수의 상 수상

(타이베이 2023년 3월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 고객에게 한 해 최고의 경험을 제공하고자 하는 STARTRADER의 확고한 의무가 인정받았다. 바로 홍콩 Wiki Financial Expo에서 Best Broker in Asia를 수상하고, Traders Awards 시상식에서 Best Gold Trading Broker를 수상하는 등, 여러 박람회에서 다수의 상을 받은 것이다. 그뿐만 아니라, STARTRADER는 Africa Financial Expo에서 Fastest Growing Broker, Best Executive Broker 및 Fast Affiliate Program 상을 받았으며, Forex Expo Dubai에서는 Fastest Growing Broker도 수상했다.

이들 상은 성장과 확장, 그리고 고객(기관 거래사 및 개인 거래원을 불문하고)의 만족을 향한 STARTRADER의 약속을 강조하는 것이다. 각 상은 시장과 고객의 변화하는 수요에 적응하는 STARTRADER 팀의 능력을 보여준다. 지난 한 해 STARTRADER는 최고의 가치와 기준을 바탕으로 투자 업계에서 고객에게 필요한 모든 것을 제공하는 데 성공했다.

STARTRADER는 고객 만족을 보장하고자 하는 헌신을 바탕으로 순식간에 고객의 신뢰를 확보했다. STARTRADER는 고객의 신뢰를 얻기 위해 기술에 투자하고, 무료 교육 자료, 시장 분석 및 개인화된 가이드를 제공함으로써 우수한 서비스와 지원을 제공하는 데 전념했다. 또한, STARTRADER는 속도, 기술 및 접근성을 이상적으로 융합해 고객에게 제공하면서, 전 세계 거래원이 원활하게 거래할 기회를 제공했다. 무엇보다 STARTRADER는 파트너들에게 매우 다양한 맞춤형 솔루션, 수수료, 상품 등을 제공했다. 이처럼 타의 추종을 불허하는 STARTRADER의 프로그램은 최고의 제도적 유동성으로부터 지원을 받았다.

STARTRADER는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 중개업체 중 하나다. 고객은 외환, 금속, 지수, 상품 및 주식 등 여러 가지 자산을 STARTRADER와 거래할 수 있다. STARTRADER는 높은 자금 보안 수준과 높은 납입 자본을 제공함으로써, 고객에게 효율적인 거래에 대한 확신을 심어준다. 고객 중심적인 접근법으로 유명한 STARTRADER는 고객이 거래 여정을 시작하는 데 필요한 모든 도구와 정보를 확보할 수 있도록 보장한다. 여기에는 실행 속도가 매우 빠른 유연한 거래 환경도 포함된다.

공식 웹사이트: WWW.STARTRADER.COM

소셜 미디어: 링크트인 | 페이스북