AMGEN과 NSG BIOLABS, 제1회 AMGEN GOLDEN TICKET 우승자 발표

-- 제1회 우승 기업은 'ALBATROZ THERAPEUTICS'

-- Golden Ticket, 생명공학 스타트업의 역량을 촉진하고, 동남아시아의 새로운 생명공학 에코시스템을 더욱 발전시키는 데 일조할 전망

(싱가포르 2023년 3월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 생명공학 기업 Amgen과 싱가포르 최대 규모의 생명공학(바이오테크) 공동 작업 실험실 및 사무실 공급업체인 NSG BioLabs가 Albatroz Therapeutics를 제1회 싱가포르 Amgen Golden Ticket 우승자로 발표했다. Albatroz Therapeutics는 모든 장비를 갖추고 인증을 받은 NSG Biolabs 턴키 BSL-2 실험실 1년 무료 이용권을 비롯해 추가 시설 혜택과 Amgen의 과학 및 비즈니스 리더와의 연결에 대한 혜택도 받게 된다.

Amgen의 과학 리더로 구성된 내부팀이 가상 홍보 행사에서 Amgen Golden Ticket 우승자를 선정했다. 대회 결선에서는 5명의 결선 진출자가 Amgen의 내부 과학위원회 앞에서 자신의 사업 계획을 발표했다. 위원회는 참가자의 과학적 근거의 힘과 독창성, 주제 문제에 대한 전문지식, 사업 계획의 실행 가능성 등을 평가했다. 3월 15일에 Amgen 싱가포르 제조 시설에서 열린 시상식에서 Albatroz Therapeutics가 우승자로 발표됐다. 시상식에는 싱가포르 통상산업부(Ministry of Trade and Industry) 국무장관(Minister of State) Alvin Tan이 귀빈으로 참석했다. Golden Ticket 상의 핵심 요소로는 우승자에게 부여되는 NSG BioLabs 역량에 대한 접근성 외에 광범위한 과학과 비즈니스 리더 네트워크에 대한 접근성도 있다. 이제 Albatroz Therapeutics는 회사의 과학적 목표를 달성하는 데 이 상을 활용할 수 있다.

Amgen의 바이오로직스 치료제 발견(Biologics Therapeutic Discovery) 부사장 Alan Russell은 "자사는 Biopolis에서 NSG BioLabs와 흥미진진한 신규 파트너십을 구축했으며, 이는 싱가포르 생명공학 에코시스템의 진화에 일조하고 있다"라며 "이는 삶을 바꾸는 의약품을 발견 및 개발하고, 이를 전 세계 환자에게 제공하고자 하는 자사의 사명과 맥락을 같이 하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Albatroz Therapeutics가 싱가포르에서 개발 중인 보편적인 암 치료 및 항관절염 플랫폼에 크게 기대하고 있다"면서 "Albatroz Therapeutics가 오늘날 세계를 고통에 빠트리고 있는 심각한 질환을 치료할 독특한 생물치료제 활용을 발전시키는 데 일조하는 만큼, 앞으로 Albatroz Therapeutics와의 관계가 기대된다"고 설명했다.

2022년 초에 시작된 Golden Ticket 후원[1]은 NSG Tomorrow Program이 혁신적인 생명공학 스타트업의 성장을 가속화시키고, 이들이 비전을 실행하는 데 일조하고자 발표한 첫 스폰서십이다. NSG Tomorrow Program은 야심 찬 생명공학 스타트업에 힘을 실어주기 위해 중요한 지원, 네트워크 접근성 및 환경을 제공하고자 한다. 향후 2년 동안 2개의 Amgen Golden Tickets가 추가로 제공되는 만큼, Amgen과 NSG BioLabs는 생명공학 스타트업의 성장을 지원하고, 동남아시아가 지역 내 생명공학 강자로 변모할 수 있도록 촉진한다는 공통의 비전에 대한 신념을 이어갈 전망이다.

Enterprise Singapore의 제조 및 공학(Manufacturing and Engineering) 부CEO Soh Leng Wan은 "싱가포르는 싱가포르와 전 세계 시민의 건강에 기여할 우수한 치료 자산 파이프라인을 구축하고자 노력하고 있다"라며 "이를 위해서는 싱가포르에서 생명공학 스타트업의 성장을 지원할 적절한 인프라와 자원이 필요하다"고 강조했다. 이어 "Amgen과 NSG BioLabs는 싱가포르 정부가 에코시스템에 고정시킨 핵심 기업"이라면서 "이 분야에서 스타트업의 여정을 가속화시키는 멘토어십과 지원을 제공하는 이번 파트너십을 지지하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

2019년에 설립된 NSG BioLabs는 레지던트 스타트업이 주목할 만한 돌파구를 달성하는 데 일조했고, 2020년부터 1억 달러 이상의 자금 유치, 주요 파트너십 및 신제품 출시를 실현했다. Albatroz Therapeutics는 유전자 편집부터 암 면역치료, 인공지능, 신경퇴행 치료제의 발견, 정밀 의학, 합성 생물학에 이르기까지 변혁적이며 삶을 바꾸는 기술과 용도에 관한 다양한 전문지식으로 무장한 20개 이상의 지역 및 국제 레지던트 기업과 합류했다.

NSG BioLabs의 CEO 겸 설립자 Daphne Teo는 "Amgen Golden Ticket은 자원, 접근성 및 지원 부족이라는 시급한 문제를 해소하는 만큼, 생명공학 스타트업에 있어 변혁적인 상"이라며 "이 대회의 역동적인 우승자인 Albatroz Therapeutics는 Engine Biosciences와 ImmunoScape 같이 장래가 밝은 지역 스타트업 외에도 L'Oreal Research & Innovation과 Oxford Nanopore Technologies 같은 성공적인 과학 혁신업체를 이미 포함하고 있는 자사의 다양한 레지던트 커뮤니티에 합류하게 됐다"고 설명했다. 이어 "Albatroz에 자사의 최첨단 장비와 공간에 대한 접근성을 제공하는 만큼, Albatroz가 이끌 미래 발전이 기대된다"고 덧붙였다.

NSG Tomorrow와 Amgen Golden Ticket에 관한 더 자세한 내용은 웹사이트 nsgtomorrow.com을 참조한다.

NSG BioLabs 소개

초기 단계 생명공학 기업의 지원에 초점을 맞추고 설립된 NSG BioLabs는 신생 생명과학 기업을 양성하고 지원하기 위해 최첨단 장비, 효율적인 운영, 자본 효율성, 세계적 수준의 팀 전문성 및 국제적인 네트워크를 제공한다. 이들 스타트업을 지원하는 연구개발 환경에는 Biopolis의 좋은 입지에 마련된 22,000ft² 공간에서 다양한 장비를 갖추고 BSL-2 인증을 받은 실험실 및 사무실 인프라가 포함된다.

NSG BioLabs는 국제적인 네트워크 및 전략적 파트너와 공유하는 기술 세트와 경험을 바탕으로 생명공학 스타트업이 싱가포르의 첨단 연구개발 에코시스템에서 시행하도록 보장하며, 환자를 위한 획기적인 생명공학 벤처와 영향으로 이어지는 획기적인 기술과 제품의 혁신을 도모한다.

추가 정보는 웹사이트 www.nsgbio.com을 참조한다.

Amgen 소개

Amgen은 혁신적인 치료법을 연구, 개발, 제조 및 공급함으로써 심각한 질병을 앓고 있는 환자를 위해 생물학의 잠재력을 발휘하기 위해 노력하고 있다. 이 접근법은 질병의 복잡성을 풀고, 인간 생물학의 기본을 이해하고자 첨단 인체 유전학 같은 도구를 사용하는 것으로 시작한다.

Amgen은 충족되지 못한 높은 의료 수요가 발생하는 영역에 집중해, 전문지식을 활용해 건강 결과를 개선하고, 사람들의 삶을 극적으로 향상시키는 솔루션을 찾고자 노력한다. 1980년부터 생명공학 분야의 선구자로 활약해온 Amgen은 세계 최고의 생명공학 기업 중 하나로 성장했으며, 전 세계 수백만 명의 환자에게 치료옵션을 제공했다. 현재는 획기적인 잠재력을 지닌 의약품 파이프라인을 개발 중이다.

Amgen은 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 구성하는 30개 기업 중 하나이자, 나스닥-100 지수에도 속한다. 2021년 Amgen은 포춘지(Fortune)와 Great Place to Work™가 선정하는 '세계에서 가장 일하기 좋은 기업(25 World's Best Workplaces) 탑 25™ 및 Barron's가 선정하는 세계에서 가장 지속가능한 기업 탑 100에 이름을 올렸다.

추가 정보는 웹사이트 www.amgen.com을 참조한다.

Albatroz Therapeutics 소개

Albatroz Therapeutics Pte. Ltd.는 고형 종양과 관절염 질환을 치료할 동급 최고의 항체 치료제를 개발하는 싱가포르 기반의 생명공학 기업이다. 싱가포르 과학기술청(Agency for Science, Technology and Research, A*STAR)의 설립자 팀이 이 신기술을 개발했다. 2020년에 설립된 Albatroz Therapeutics는 기술 특허 포트폴리오 권리에 대한 독점 라이선스를 보유하고 있다. Albatroz Therapeutics는 종양 성장과 전이에 중요한 과정인 세포외 기질 기능 저하를 비롯해 관절염 해막 파괴 분야에 대해서도 고유의 독자적인 방법으로 공략한다.

추가 정보는 웹사이트 http://www.albatroztherapeutics.com을 참조한다.

[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/amgen-and-nsg-biolabs-announce-golden-ticket-to-boost-singapores-biotech-ecosystem-301557722.html

출처: NSG BioLabs