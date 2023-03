SAFe® 6.0 및 SAFe® 스튜디오 플랫폼: 기업이 비즈니스 민첩성을 달성하는 방식 변경

스케일드 애자일 주식회사(Scaled Agile, Inc.)의 두 가지 주요 릴리스를 통해 기업은 조직 변화를 관리하고, 가치 흐름을 가속화하고, 복잡한 기술을 통합하고, 팀이 각자의 역할을 잘 수행할 수 있도록 지원합니다.

볼더, 콜로라도주, 2023년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 비즈니스 민첩성 시스템인 SAFe®의 공급업체인 스케일드 애자일 주식회사(Scaled Agile, Inc.)는 오늘 SAFe® 6.0 및 SAFe® 스튜디오 두 가지 새로운 대표 제품을 발표했습니다. SAFe 6.0은 스케일드 애자일 프레임워크(Scaled Agile Framework®), 코스, 인증, 툴킷 및 온라인 학습의 최신 버전입니다. SAFe 스튜디오는 SAFe 전문가가 SAFe를 배우고 연습하고 관리할 수 있는 새로운 플랫폼입니다.

"SAFe는 기업이 대규모로 비즈니스 민첩성을 달성하기 위한 세계 표준이 되었습니다. 우리는 이 책임을 진지하게 받아들이고 최신 기술 및 비즈니스 동향을 지원하고 활성화하기 위해 진화하는 SAFe에 지속적으로 투자합니다. 이 새로운 릴리스는 기업이 SAFe 관행을 일상 업무에 통합하고 변경 사항을 고수하며 진정한 비즈니스 민첩성의 이점을 달성하는 방법에 있어 상당한 발전을 보여줍니다."라고 스케일드 애자일의 CEO인 크리스 제임스가 말했습니다.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

이 프레임워크의 최신 버전에서는 조직이 직면한 가장 중요한 문제를 해결하기 위한 지침이 다음과 같은 주요 영역에서 발전했습니다.

SAFe의 창시자이자 수석 방법론자인 딘 레핑웰은 "이러한 SAFe 진화의 핵심은 흐름에 대한 더 깊은 이해입니다. 흐름을 측정할 수 있는 능력을 통해 무슨 일이 일어나고 있는지, 어떻게 작동하는지, 개선을 위해 무엇을 할 수 있는지 이해할 수 있는 새롭고 정량적인 기반을 갖게 되었습니다."라고 말했습니다.

수석 방법론자이기도 한 앤드류 세일즈는 "이것은 이전에는 유형이 없고 측정할 수 없었던 것을 측정하고 개선하는 방법에 대한 우리 업계의 이해와 SAFe에서 가장 큰 돌파구일 수 있습니다."라고 말했습니다.

학습 및 실습 리소스

이러한 최신 성공 패턴은 모두 SAFe 스튜디오에서 사용할 수 있는 SAFe 코스웨어, 온라인 학습 및 실습 리소스에 대한 업데이트에 반영됩니다. 스케일드 애자일의 가장 인기 있는 과정 중 하나인 Leading SAFe®는 현재 브라질 포르투갈어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어 및 스페인어를 포함한 언어로 제공되며 학습 및 연습 리소스에 대한 야심차고 지속적인 현지화 로드맵이 있습니다.

SAFe® 스튜디오 플랫폼

기업을 염두에 두고 구축된 SAFe 스튜디오는 SAFe 전문가가 SAFe를 배우고 연습하고 관리할 수 있도록 지원하는 구독 기반 플랫폼의 진화입니다. 조직 변화를 관리하도록 설계되었습니다. SAFe 지침을 실행으로 전환하고, 직원들이 다른 작업 방식을 채택하고 능률을 높이도록 돕고, 모든 비즈니스 단위에서 전사적으로 이 모든 것을 달성합니다.

새로운 SAFe 스튜디오는 트레이너와 코치, 팀, 개인 및 스케일드 애자일 파트너를 가장 중요한 SAFe 학습 및 사례로 지원합니다.

스케일드 애자일의 최고 제품 책임자인 인바 오렌은 "SAFe 스튜디오의 개념은 팀과 기업이 SAFe를 활용하고 실행하는 방법에 대한 실질적인 진전입니다. 오늘 출시는 기업과 정부 기관이 빠르게 변화하는 시장의 변화에 더 잘 적응할 수 있도록 고급 기술을 활용하는 세계적 수준의 엔터프라이즈급 플랫폼을 제공하겠다는 우리의 약속의 여정을 시작하는 의미입니다."라고 말했습니다.

scaledagile.com/2023-march-launch-details에서 자세히 알아보세요.

스케일드 애자일 주식회사 정보:

스케일드 애자일 주식회사는 기업의 민첩성 향상을 위한 세계적으로 선두적 프레임워크인 SAFe® 공급업체입니다. 스케일드 애자일은 팀이 더 나은 작업 방식을 열도록 지원하는 통합 솔루션을 통해 세계 최고의 조직이 고객 가치를 식별 및 제공하고 새로운 기회를 활용하며 비즈니스 성과를 개선하는 방식을 재정의하고 있습니다. 20,000개가 넘는 기업과 정부 기관이 SAFe 및 스케일드 애자일의 글로벌 파트너 네트워크에 의존하여 디지털 혁신을 가속화하고 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁합니다. 더 많은 정보는 scaledagile.com에서 확인할 수 있습니다.

