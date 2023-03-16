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  • [속보] 尹대통령 “北 핵·미사일 위협 고도화…한일, 긴밀히 공조”
  • 2023.03.16 17:34
1박2일 일정으로 일본을 방문한 윤석열 대통령이 16일 오후 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 정상회담에서 발언하고 있다. [연합]

[속보] 尹대통령 “北 핵·미사일 위협 고도화…한일, 긴밀히 공조”

yuni@heraldcorp.com
pooh@heraldcorp.com
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