유명 프랑스 아티스트 JR, 하버 시티에서 'GIANTS' 작품 공개

-- 홍콩 예술의 달(Hong Kong Art Month) 맞이해 아시아 최초의 'GIANTS' 작품인 'GIANTS: Rising Up' 전시

(홍콩 2023년 3월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 홍콩 최대의 쇼핑몰인 하버 시티(Harbour City)가 프랑스의 유명 화가 JR을 초청해 아시아에서 선보이는 그의 첫 작품인 'GIANTS'를 제작하기로 했다. 'GIANTS: Rising Up'이라는 제목이 붙은 이 작품은 2023년 3월 13일~4월 23일에 오션 터미널 데크에서 전시될 예정이다. 이 거대한 예술 설치물은 홍콩의 상징적인 빅토리아항(Victoria Harbour) 근처에서 실제보다 더 큰 높이뛰기 선수가 공중에 떠 있는 모습을 묘사한다. 이 여자 선수는 우아하게 몸을 굽히고, 머리를 뒤로 젖혀 멋진 스카이라인을 향하고 있다.

인스타그램 팔로워 수가 170만 명이 넘는 유명 아티스트 JR이 마지막으로 홍콩을 방문한 지 10년 만에 우뚝 솟은 예술 설치물로 홍콩을 다시 찾았다. 높이 12m, 폭 12m에 달하는 이 설치물은 주변 환경과 영리하게 상호작용한다. 높이뛰기 선수는 지면에서 뛰어올라 자유 낙하 감각을 즐기는 것처럼 보인다. JR은 "2016 리우데자네이루 올림픽에서 설치한 GIANTS 설치물과 관련된 이 운동 제스처는 더 많은 것을 성취하기 위해 날아오르라는 초대장"이라고 설명했다. 2016 리우데자네이루 올림픽에서 선보인 그의 GIANTS 설치물은 도시 곳곳에서 완벽한 제스처를 한 3명의 익명 선수를 묘사하며, 대중으로부터 호평을 받았다.

이 거대한 설치물은 복잡한 비계 배열을 캔버스 삼아 상징적인 흑백 초상화를 그려냈다. JR은 특히 이 작품에 홍콩적인 요소를 추가했는데, 바로 금속 비계에만 의존하지 않고 이번에 처음으로 대나무 비계라는 전통적인 구조 기법을 융합한 것이다.

JR은 사람들을 지역사회에 참여시키는 심오한 착시 예술과 사진 설치물을 공공장소에서 선보이는 초대형 흑백 설치물로 특히 유명하다. 그는 파리 루브르 박물관, 로마 팔라초 파르네제, 기자 카프레 피라미드 등 40개 이상 도시에서 80건이 넘는 인상적인 전시를 통해 작품을 선보였다.

고객 문의: (852) 2118 8623 / www.harbourcity.com.hk

