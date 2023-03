Doo Payment And Exchange, AUSTRAC 규제 기업 인수

(홍콩 2023년 3월 14일 PRNewswire=연합뉴스) Doo Group의 자회사 브랜드인 Doo Payment and Exchange는 호주 금융정보 분석센터(AUSTRAC)규제기업인 송금및 암호화폐 교환업체 Doo Exchange AU Pty Ltd를 인수함으로써 Doo Group이 디지털 결제 및 교환 영역에서의 새로운 장을 열었습니다.

AUSTRAC은 세계 최고의 금융 규제 기관 중 하나입니다.'2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달금지법'(AML/CTF 법)에 따르면 금융 시스템 남용 범죄를 식별, 차단 및 단속할 책임을 다하고 있습니다.



© AUSTRAC for the Commonwealth of Australia 2019