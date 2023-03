FirstElement Fuel, 방출량 없이 25,000마일을 넘게 주행하는 클래스 8 연료 전지 전기 트럭의 수소 충전에 있어 Hyundai Motor와 파트너를 맺다

Hyundai Motor의 파일럿 프로그램을 지원하기 위해 FirstElement Fuel의 유일한 고성능 모바일 충전기 및 기존 소매 인프라에서 연료 충전이 수행되었습니다.

캘리포니아 뉴포트 비치, 2023년 3월 15일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 수소 충전 솔루션 제공 업체인 FirstElement Fuel이 클래스 8 연료 전지 전기 트럭 개발의 선도 업체인 Hyundai Motor Company와 캘리포니아에서 Hyundai Motor의 XCIENT Fuel Cell Heavy Duty 트럭에 연료를 주입하고 시험하기 위해 파트너를 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 FirstElement Fuel은 당사의 True Zero 수소 충전소 네트워크를 활용하여 완전한 700바 압력으로 세 대의 XCIENT Fuel Cell 프로토타입에 연료를 주입할 예정입니다. 추가로, FirstElement Fuel은 FirstElement Fuel, Taylor-Wharton 및 Nikkiso 사이의 협력으로 개발된 당사의 유일한 고성능 모바일 충전기를 배치하고 있습니다. 시간당 125킬로그램의 고성능 충전 능력을 갖춘 모바일 충전기는 다른 여러 Heavy Duty FCEV OEM을 위한 파일럿 프로그램을 지원하는 데에도 사용되고 있습니다.



Hyundai Class 8 truck fuels at a First Element high capacity mobile refueler, part of a pilot program for several other heavy duty fuel cell vehicle manufacturers.

"이 프로그램을 통해 FirstElement는 중장비 연료 전지 트럭을 위한 고용량 수소 충전 인프라를 제공하기 위해 필요한 요소를 이해할 수 있으며 현재 준비 중입니다." "Hyundai와의 파트너십은 또한 저희에게 연료 전지 기술이 끝내는 탄소 배출 제로로 운송 및 군수에 대한 모든 수요를 채울 것이라는 전적인 확신을 주었습니다."라며 조엘 이와닉 FirstElement Fuel 회장 및 최고경영자는 설명했습니다.

FirstElement Fuel의 A 등급 라이선스 드라이버가 캘리포니아 경로 전반에서 Hyundai Motor의 XCIENT Fuel Cell 트럭 세 대를 조종하고 있으며 25,000마일이 넘게 탄소 배출 제로로 커버하고 있습니다. FirstElement는 프로그램의 일부로 XCIENT Fuel Cell 트럭에 대해 120건이 넘는 수소 충전을 수행했습니다. FirstElement는 전 세계에서 유일하게 가장 규모가 큰 가스 대신 액체 수소로 공급되는 수소 충전소 네트워크를 제공합니다. 액체 수소의 유통 및 보관은 훨씬 더 효율적이며 이를 통해 효율적으로 Class 8 Fuel Cell Electric 트럭을 충전하는 데 필요한 많은 양의 수소를 제공할 수 있습니다.

올해 후반기에 FirstElement Fuel 및 Hyundai Motor는 세계에서 가장 규모가 큰 클래스 8 수소 구동 연료 전지 트럭의 상업적 배포를 캘리포니아 오클랜드에서 실시할 예정입니다. NorCAL ZERO라는 이름의 이 프로젝트는 California Energy Commission(CEC) 및 the California Air Resources Board(CARB)에서 공동으로 자금을 조성하였으며 Center for Transportation and the Environment(CTE)에서 관리하고 있습니다. FirstElement Fuel 및 Hyundai Motor 사이의 수소 충전 파트너십을 통해 NorCal ZERO 프로젝트를 위한 디자인 고려 사항을 형성하는 데 도움이 되는 귀중한 데이터와 학습 자료를 제공받고 있습니다. FirstElement Fuel은 Hyundai Motor와 연료 충전 파트너십을 통해 화석 연료의 대체재로서 수소를 진전시키는 전체적인 목표를 향해 매우 성공적으로 발걸음을 내디뎠다고 여기고 있습니다.

FirstElement Fuel Inc. 소개

FirstElement Fuel Inc는 캘리포니아에 위치한 기업으로 안전하고, 안정적인 소매 수소를 연료 전지 전기차 소비자에게 제공하기 위해 2013년에 설립되었습니다. 당사는 현재 전 세계에서 가장 규모가 큰 소매 수소 충전소 네트워크를 가진 True Zero 소매 수소 충전소 브랜드의 개발 업체이자 소유 업체인 동시에 운영 업체입니다.

Hyundai Motor Company 소개

1967년에 설립된 Hyundai Motor Company는 전 세계의 실질적인 모빌리티에 대한 어려운 과제에 도전하며 헌신하는 120,000명이 넘는 직원과 함께 200개가 넘는 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다. '인류를 위한 진보'라는 브랜드 비전을 기반으로 Hyundai Motor는 스마트 모빌리티 솔루션 제공 업체로의 변화를 가속하고 있습니다. 당사는 모빌리티 솔루션에 혁명을 가져오기 위해 로봇 및 고급 항공 모빌리티(AAM) 등과 같은 고급 기술에 투자하는 동시에 미래 모빌리티 서비스를 도입하기 위한 열린 혁신을 추구하고 있습니다. 전 세계를 위한 지속 가능한 미래를 추구하며 Hyundai는 업계를 선도하는 수소 연료 전지 및 EV 기술을 장착한 탄소 배출 제로 차량 도입을 위해 계속 노력하고 있습니다.

Hyundai Motor와 당사의 제품에 관한 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

http://worldwide.hyundai.com 또는 http://globalpr.hyundai.com

https://trucknbus.hyundai.com/hydrogen/en



