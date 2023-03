벤처 글로벌(Venture Global), 플라커민즈 LNG (Plaquemines LNG) 2단계 최종 투자 결정 및 재무 마감 발표

$2 단계에 대한 78 억 달러 이상의 프로젝트 파이낸싱은 지금까지 이루어진 프로젝트 파이낸싱 중 가장 큰 규모인 약 21 억 달러의 플라커민즈 LNG (Plaquemines LNG) 프로젝트를 완료했다 .

회사는 2 단계 공사를 진행하기 위해 완전한 통지를 발행한다 .

플라커민즈(Plaquemines) 2단계는 2023년 FID의 첫 프로젝트로, 북미 지역에서 차세대 신규 LNG 공급사가 될 것으로 예상된다.

알링턴, 버지니아, 2023년 3월 15일 /PRNewswire/ --오늘 벤처 글로벌(LNG (Venture Global LNG)는 플라커민즈LNG (Plaquemines LNG) 시설 2단계의 78억 달러 프로젝트 파이낸싱 최종 투자결정(FID)과 성공적인 마감을 발표한다. 1단계와 2단계를 합치면 약 210억 달러의 투자를 의미하며, 이는 역대 최대 규모의 프로젝트 파이낸싱이다. 부채 및 지분 자금 조달 수익은 20MTPA 명판 용량 프로젝트의 2단계 건설 및 중개보수 잔액에 자금을 전액 지원한다. 오늘 회사는 플라커민즈 LNG (Plaquemines LNG) 2단계 공사를 계속하기 위해 KZJV에 전면 통보도 했다.

"벤처 글로벌(Venture Global)이 1단계 제재 후 10개월도 안 돼 플라커민즈 LNG (Plaquemines LNG) 2단계에 대해 긍정적인 최종 투자 결정(FID)을 발표하게 돼 자랑스럽습니다."라고벤처 글로벌 LNG(Venture Global LNG)의 CEO인 마이크 사벨(Mike Sabel)은 말했다. "Our company's continued ability to commercialize, obtain financing and build our projects in an extremely competitive market is a testament to our team's proven track record of discipline and execution. 루이지애나에 있는 고객, 대출 기관, 조언자, 건설 파트너 및 지역 파트너들의 지속적인 지원에 감사드립니다. 우리 팀은 앞으로 몇 년 안에 더 깨끗하고 저렴한 미국 LNG를 세계 시장에 도입하여, 세계적으로 빠르게 증가하는 에너지 수요를 지원하는 임무를 계속 수행할 것입니다."

플라커민즈LNG (Plaquemines LNG)는 미국Department of Energy(에너지부)로부터 FERC 허가와 비FTA 수출 허가 등 필요한 모든 허가를 받았다. 플라커민즈 LNG (Plaquemines LNG) 2단계 고객은 ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas, Excelerate Energy를 포함한다. 이 회사의 세 번째 설비인 CP2 LNG에 대한 마케팅이 활발히 진행 중이며, CP2 LNG는 Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas 및 New Fortress Energy와 SPA 계약을 체결했다.

건설 자금 조달을 위한 대출 기관은 세계 유수의 은행들을 포함한다. 마감 시점에 자금을 제공한 대출 기관은 다음과 같다. BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia, Wells Fargo Bank, National Bank of Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank, Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia, SMBC는 벤처 글로벌(Venture Global) 거래를 위해 Lead Banks(리드 뱅크) 역할을 했다. Latham & Watkins LLP는 벤처 글로벌(Venture Global)의 변호를 맡았고, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 대출기관의 변호를 맡았다.

벤처 글로벌 LNG(Venture Global LNG)는 풍부한 공급원인 북아메리카 천연가스 분지를 통해 미국 LNG를 저비용 장기 공급하는 회사입니다. 벤처 글로벌(Venture Global)의 첫 시설인 칼카슈 패스(Calcasieu Pass)는 2022년 1월 LNG 생산을 시작했습니다. 또한 이 회사는 전 세계에 저렴한 청정에너지를 제공하기 위해 루이지애나주에서 60MTPA의 추가 생산 용량을 건설하거나 개발 중입니다. 이 회사는 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트를 개발하고 있습니다.