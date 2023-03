Sinopec, 중국의 자발적 배출량 감소 시스템에 CCUS 통합 촉구

-- '이중 탄소' 목표 향한 조치

-- 폐플라스틱의 화학적 재활용, 화학 산업의 지속가능성을 발전시키는 핵심적인 접근법으로 여겨져

(베이징 2023년 3월 14일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec") 사장 Ma Yongsheng이 탄소 포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) 프로젝트를 중국의 자발적 배출량 감소 시스템에 포함시킬 것을 촉구했다.



The Qilu-Shengli Oilfield CCUS will reduce carbon emissions by 1 million tons per year.