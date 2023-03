Trina Solar, 첫 210mm n형 단결정 잉곳 출시

-- 칭하이 공장 생산 라인에서 완성

(싱가포르 2023년 3월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 2월 중순, 중국 북서부에 위치한 Trina Solar[https://www.trinasolar.com/en-apac] 칭하이 공장의 생산 라인에서 첫 210mm n형 단결정 잉곳이 완성됐다. 이는 Trina Solar 칭하이 공장 1단계의 큰 진전을 보여주는 성과다. 이 공장은 칭하이 최초의 무탄소 공장이 되는 것을 목표로 하고 있다.



The first 210mm n-type monocrystalline ingot rolled off the production line at Trina Solar’s Qinghai Factory