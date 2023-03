GWM, 전기화 변혁 가속화 위한 새로운 하이브리드 기술 발표

(바오딩, 중국 2023년 3월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 10일, GWM이 자사의 중국 기술센터에서 INTELLIGENT NEV DAY 행사를 개최했다.



GWM이 전기화 변혁의 가속화를 위한 새로운 하이브리드 기술을 발표했다.

이번 행사에는 수천 명의 권위 있는 미디어 관계자가 참석해 신에너지 차량 산업의 발전 방향과 첨단 기술 동향에 대해 논의했다. 또한 GWM은 동시 온라인 생중계도 진행하면서 수많은 사용자를 끌어모았다.

GWM 사장 Mu Feng은 이번 행사에서 "GWM 지능형 신에너지(Intelligent New Energy) - 더 높은 효율성, 더 먼 주행거리, 더 높은 안전성"이라는 GWM의 새로운 브랜드 선언을 발표했다. 그는 "GWM은 항상 지능형 신에너지 전략을 고수해왔다"라며, "앞으로도 자사는 핵심 기술을 적용함으로써, 더 깨끗하고 안전한 모빌리티 생활에 대한 전 세계 사용자의 수요를 충족할 첨단 지능형 신에너지 제품을 더 많이 제공할 것"이라고 설명했다.

GWM은 하이브리드 구조, 전력 배터리, 수소 에너지, 전기 구동장치 기술, 지능형 운전석, 지능형 주행 및 지능형 섀시를 포함한 완전한 차량 산업 체인의 배치를 통해 자사의 신에너지 및 지능형 사업 배치를 꾸준히 심화하고 있다.

하이브리드 구조의 경우, GWM은 끊임없는 최적화를 통해 다중 구조 병행 발전 전략을 확립했으며, 전기화 변혁을 위한 강력한 기술 지원을 제공했다. 또한, GWM은 이 행사에서 업그레이드된 새로운 하이브리드 기술인 Hi4도 공개했다. Hi4 기술은 하이브리드, 지능형 및 사륜구동을 통합하는 새로운 하이브리드 시스템으로서, 모든 시나리오에서 높은 효율성과 높은 성능 간에 균형을 맞출 수 있다.

GWM은 올 4월에 이 하이브리드 기술을 적용한 첫 모델을 출시할 계획이다. 또한, 2024년까지 GWM의 전체 신에너지 제품 라인에 전기 사륜구동 기술을 장착함으로써 사용자에게 더 강력하고 친환경적인 주행 경험을 제공할 예정이다.

GWM은 HAVAL H6 HEV/PHEV, HAVAL JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, WEY Coffee 01 및 GWM ORA 등 다양한 신에너지 차량을 이미 전 세계적으로 출시했다. GWM의 주도적인 지능형 신에너지 분야의 강점은 미디어와 사용자로부터 널리 인정받았다.

GWM은 계속해서 신에너지 및 지능적인 전략적 변혁을 심화하고, 더 많은 차량 모델에 신에너지와 지능형 기술을 적용할 예정이다. GWM은 더 다각화된 신에너지 제품 구조를 구축하고, 전 세계 사용자에게 더 많은 고품질 선택지를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

GWM 소개:

GWM은 사용자의 개인화된 소비 경향에 직면해 사용자 중심적인 개념을 강조하며, "카테고리 혁신 및 새로운 카테고리 생성을 통한 브랜드 구축(Based on category innovation, and brand building through new category creation)"라는 발전 전략을 이행한다. 지금까지 GWM은 HAVAL, WEY, ORA, GWM TANK 및 GWM Pickup의 5가지 주요 브랜드를 만들었다.

GWM은 탄소 배출 정점 및 탄소 중립 목표에 기여하고자 미래 지향적인 산업 생태계의 구축을 최우선 과제로 삼았다. 배터리 전기 기술부터 하이브리드 기술까지, 페로브스카이트부터 수소 에너지까지, GWM은 중국의 신에너지 산업 체인에서 가장 광범위한 사업 범위를 보유한 회사 중 하나다.

앞으로도 GWM은 고급화, 세계화, 지능화 및 신에너지를 핵심 동력으로 삼아 사업 실적의 꾸준한 성장을 도모할 계획이다.

GWM 그룹[https://www.gwm-global.com/ ]