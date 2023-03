APSAA - 협력과 학습의 여정

(타이베이 2023년 3월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 대만지속가능한에너지연구기금회(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)는 2030 SDG 의제를 위해 지역적으로 관련성 있는 지속가능한 발전 부문 문제를 해결할 투명한 거버넌스 프레임워크를 채택하는 방법에 대해 공공 및 민간 부문에 교육을 제공해왔다. 여러 부문에서 활동하는 단체 중 Asia-Pacific Sustainability Action Awards(APSSA)에 참여하는 수가 급증했다. 심사위원 중 한 명인 Alessia는 APSSA의 참여를 고려해야 하는 이유를 공유했다.



Alessia Falsarone, Adjunct Faculty, The University of Chicago Circular Economy and Sustainable Business Management.