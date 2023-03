화웨이, 네 가지 시나리오 기반의 의료용 솔루션 공개

-- 스마트 병원 건설에 새로운 아이디어 제시

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 '의료 분야의 디지털 여정 가속화, 새로운 가치의 공동 창출(Accelerate the Digital Journey of Healthcare, Create New Value Together)'는 주제로 의료 분야의 미디어 원탁회의를 진행했다. 화웨이 글로벌 공공 부문(Global Public Sector) 사장 Xia Zun은 네 가지 시나리오를 기반으로 하는 화웨이의 의료 분야 솔루션을 소개하고, 중국이 아닌 해외 고객에게 처음으로 개방된 Huazhong University of Science and Technology Union Shenzhen 병원에 대한 자사의 첫 스마트 병원 온라인 쇼케이스를 발표했다.



화웨이 글로벌 공공 부문 사장 Xia Zun (오른쪽에서 첫 번째)

Xia Zun 사장은 "의료 분야의 디지털 변혁이 심해 구간으로 진입하고 있다"라며 "5G, F5G, AI, IoT 및 클라우드 컴퓨팅 같은 새로운 디지털 기술이 의료 공학과 결합돼 의료 부문의 혁신을 지원하고, 의료 부문의 발전 속도를 높이고 있다"고 설명했다. 이어 "자사는 겸손한 자세를 유지하고, 전문지식과 노하우를 보유한 고객 및 파트너와 협력하며, 의료 산업의 디지털 변혁 가속화를 위해 전략적 투자를 확대할 것"이라고 덧붙였다.

3D 이미지 보기를 위한 전광 의료 이미징 솔루션

화웨이의 전광 의료 이미징(All-Optical Medical Imaging) 솔루션은 수 초 만에 수천 장의 이미지를 로딩하고, 이미지를 4K 고해상도의 3D로 재구성함으로써 빠르고 안정적이며 지능적인 경험을 제공할 수 있다.

수 초 만에 1천 장 이상의 슬라이드를 확인 가능한 Digital Pathology 솔루션

화웨이 OceanStor Pacific 분산 저장 및 무손실 압축 알고리듬을 기반으로 하는 화웨이 Digital Pathology 솔루션은 병리학 데이터의 저장과 쿼리 속도를 높이고, 저장 공간을 30% 절감한다.

지능형 무선 병동 관리 및 서비스를 위한 Smart Ward 솔루션

5G, IoT 및 와이파이 기술을 이용하는 Huawei Smart Ward 솔루션은 IV 수액 모니터링, 유아 도난 방지 같은 의료 분야의 IoT 애플리케이션을 통해 병원이 관리 비용을 줄이고, 환자 경험을 개선할 수 있도록 지원한다.

더 빠르고 안전하며 장기적인 시스템을 위한 스마트 병원 ICT 인프라

활성-활성 DC 및 융합 캠퍼스 네트워크를 특징으로 하는 화웨이의 ICT 인프라 솔루션은 비즈니스 시스템이 항시(24*7) 원활하게 운영될 수 있도록 보장한다.

화웨이는 완전히 연결된 지능형 세상을 위해 모든 사람, 가정 및 조직에 디지털을 제공하기 위해 전념한다. 의료 분야는 화웨이 글로벌 공공 부문 사업의 핵심 부문 중 하나다. 화웨이는 지금까지 2천 개 이상의 에코시스템 파트너사와 함께 전 세계 90개 이상의 국가와 지역에서 2천800개 이상의 병원 및 의료 연구기관을 지원했다.

