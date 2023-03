REALTY ONE GROUP, ENTREPRENEUR에서 가장 빠르게 성장하는 프랜차이저로 다시 한번 지명되다

라스베이거스, 2023년 3월 10일 /PRNewswire/ -- 최신 목적 기반 라이프스타일 브랜드이자 가장 유명한 부동산 프랜차이저 중 하나인 Realty ONE Group이 Entrepreneur Magazine의 명망 있는 가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈 순위에 다시 한번 지명되었습니다.

라스베이거스 기반의 국제 기업인 당사는 비틀거리는 경제 상황에서도 $400억이 넘는 가치의 주택을 판매하며 100,000건이 넘는 부동산 거래를 완료했습니다. 당사는 또한 Realty ONE Group은 계속해서 당사가 소유한 ONE University(ONE.U)를 통해 제공되는 교육에 전념하며 74개의 새로운 프랜차이즈를 판매했습니다.

"적절한 파트너를 계속해서 찾아 새로운 문을 열고 있으며, 도처에 있는 당사의 광팬인 당사의 부동산 전문가가 다른 사람들에게 저희의 성공에 관해 얘기하고 있어 눈앞에 가능성만이 보이고 있습니다,"라며 쿠바 예지니에프 Realty ONE Group CEO 및 창업자는 말했습니다.

Realty ONE Group은 기존 및 최신 부동산 프랜차이저 및 다른 유명 프랜차이즈 사이에서 가장 높은 순위를 기록했으며 Entrepreneur는 "미국 및 캐나다 전체에 걸쳐 빠르게 규모를 확장하기 위해 이들의 능력을 활용하고 있습니다."라며 설명했습니다. Realty ONE Group은 Entrepreneur의 경쟁이 치열한 2023년 Franchise 500® 순위에서 2년 연속 부동산 프랜차이저 부문 1위를 차지했습니다.

업계에서 알려진 UNBrokerage는 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 그리고 현재 볼리비아, 캐나다, 케이맨 제도, 코스타리카, 키프로스, 에콰도르, 이탈리아, 포르투갈, 필리핀, 싱가포르, 스페인을 포함한 49개국의 400개 이상의 사무실을 운영하며, 18,000명 이상의 부동산 전문가를 보유하고 있습니다.

_www.OwnAOne.com에서 더 자세히 알아보십시오.

Realty ONE Group 소개

2005년에 설립된 Realty ONE Group은 고유한 비즈니스 모델, 재미있는 쿨처(coolture), 기술 기반 시설 및 부동산 전문가를 위한 우수한 지원을 통해 부동산 프랜차이즈의 모습을 바꾸고자 하는 업계 혁신 기업입니다. 당사는 빠르게 발전하여 미국 49개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 볼리비아, 캐나다, 케이맨 제도, 코스타리카, 키프로스, 에콰도르, 이탈리아, 포르투갈, 필리핀, 스페인 및 싱가포르에 걸쳐 400개 이상의 사무실에 18,000명 이상의 부동산 전문가를 보유하고 있습니다. Realty ONE Group은 REAL Trends에서 전국 상위 1%에 선정되었으며 Entrepreneur Magazine에서 부동산 브랜드 1위로 인정을 받았습니다. Realty ONE Group은 급속한 성장을 하고 있으며, 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 소유주에게도 열려있습니다. 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com을 참조하십시오.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/260011/realty_one_group___logo.jpg?p=medium600