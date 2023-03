최고의 미래 메뉴 트렌드를 식별하는 UNILEVER FOOD SOLUTIONS

1,600명이 넘는 글로벌 셰프의 인사이트를 활용하는 새로운 미래 메뉴 트렌드 2023 보고서

로테르담, 네덜란드, 2023년 3월 9일 /PRNewswire/ -- 전문 음식 서비스 분야의 글로벌 리더인 Unilever Food Solutions는 오늘 21개국 이상에서 1,600명 이상의 셰프와 공동으로 개발한 미래 메뉴 트렌드 2023 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 네덜란드 바헤닝언에 있는 Unilever의 식품 혁신 센터인 Hive에서 열린 주요 셰프 및 식품 산업 전문가를 위한 행사와 생중계를 통해 발표되었습니다.

Charred Brussels Sprouts with Smoky Gochujang Glaze, shown here, is just one example of how the IRRESISTABLE VEGETABLES Trend can be brought to life - which is one of the eight trends identified in Unilever’s Future Menu Trends Report 2023. The Report is designed to inspire Chefs across the globe with practical solutions for their Menus.