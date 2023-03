CLE DE PAU BEAUTY, 제5회 'POWER OF RADIANCE AWARDS' 수상자 발표

-- STEM 교육으로 소녀와 여성의 역량을 강화하고 삶을 개선시킨 인물 선정

(도쿄 2023년 3월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 명품 스킨케어 및 메이크업 브랜드 Cle de Peau Beaute가 제5회 'Power of Radiance Awards'에 베트남 하노이 출신의 Dao Thi Hong Quyen을 올해의 수상자로 선정했다. 연례 'Power of Radiance Awards'는 더 나은 세상을 만들기 위해 전 세계 소녀들의 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육, 고용 및 역량 강화 프로그램 지원을 목표로 유니세프(UNICEF)와 다년간의 파트너십을 통해 Cle de Peau Beaute가 추진하는 장기적인 자선 활동의 일환이다.



2023년 'Power of Radiance Awards' 수상자 Dao Thi Hong Quyen

과학기술 솔루션은 기후 변화와 빈곤을 비롯해 세계의 가장 큰 문제를 해결하는 데 있어 매우 중요하다. 이에 따라, 소녀와 여성을 포함하는 세계 인구의 절반이 가진 무한한 잠재력을 간과해서는 안 된다. 특히 소외된 지역의 소녀들은 STEM 교육을 받을 기회를 박탈당하고 있다. 정보통신기술(ICT)에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 산업 내 여성의 참여가 제한되면서 성별에 대한 격차는 더욱 커지고 있는 실정이다.

Quyen은 STEM 교육의 격차를 해소하고 지역 사회의 성 편견을 해결하기 위해 노력하는 열정적인 생물학 교사다. 베트남에서 교육 격차는 특히 가난한 지방 출신의 아동 사이에서 심각한 수준이다[1]. 이들은 주로 소수민족 집단, 장애가 있는 사람들, 그리고 소녀들이 주를 이룬다. 교육 격차는 주로 남학생을 대상으로 하는 STEM 교육에서 특히 그러하며[2], 이는 학업적으로 고립된 여학생의 취업을 가로막는 결과로 이어진다[3]. 소수민족 밀집도가 높은 베트남 북서부의 산간 오지인 라오까이(Lao Cai) 지방에서는 2019년에 10학년 입학시험을 치른 여학생의 수가 10.5%에 불과한 것으로 나타났다[4]. 또한, 팬데믹의 시작으로 인해 이미 심각한 수준이었던 베트남의 학습 위기는 한층 더 악화됐다[5].

Quyen은 베트남의 소외된 소녀들 및 그룹을 위한 STEM 교육을 장려하고, 이들이 이러한 중요한 분야에 참여하고 기여할 기회를 열어 줌으로써 상황의 변화를 도모했다. Genesis 학교의 과학 책임자를 맡고 있는 Quyen은 지난 8년간 STEM 교육에 상당한 기여를 해왔다. Quyen은 2018년 'STEM for Rural Area' 프로젝트의 창립자로서, 10개 이상의 학교를 지원해 1천200명 이상의 소녀들이 혜택을 받을 수 있도록 했다. 또한 영국문화원(British Council) 산하의 Girl in STEM 프로젝트의 홍보대사로서 Le Hong Phong 고등학교에서 그녀가 진행한 프로젝트는 STEM 활동에 대한 여학생의 참여를 최대 70% 향상시키는 결과를 낳았다. 코로나19 상황에서는 베트남에서 8만4천 명 이상의 교사를 대상으로 STEM 교육에 대한 28회의 온라인 웨비나를 진행했고, 상담 기술을 포함한 STEM 및 소프트 스킬 개발에 대한 업그레이드된 콘텐츠를 제공했다.

Cle de Peau Beaute의 최고 브랜드 책임자(Chief Brand Officer) Mizuki Hashimoto는 "지난 4년간 Cle de Peau Beaute는 교육과 역량 강화를 통해 긍정적인 변화를 주도할 뛰어난 개인에게 상을 수여함으로써 이들을 인정하는 특권을 누려 왔다"라며 "Quyen은 취약한 학생들을 위한 교육에 한결같이 집중했으며, 지역 사회에서 그녀의 추진력과 의미 있는 성과는 긍정적이고 능동적인 변화를 통해 세상을 변화시키고자 하는 우리의 염원을 완벽하게 반영하고 있다"고 설명했다. 이어 "우리는 밝은 미래를 믿으며, 'Power of Radiance Awards'를 통해 계속해서 더 빛나는 세상을 만들고, 다른 이들이 더 밝은 세상을 위해 적극적으로 행동할 수 있도록 영감을 주기를 희망한다"고 강조했다.

Quyen은 "더 평등한 접근 방식으로 소녀들에 대한 사회의 사고방식을 변화시켜 베트남의 성 편견을 해소하고자 했다"라며, "소녀들에게 STEM 분야를 선택하고 배울 수 있는 자신감을 심어 줌으로써, 그들이 잠재력을 최대한 발휘하고, 그들에게 부여된 한계를 극복하는 데 도움을 주고 싶다"고 말했다. 그녀는 또한 "이번 수상을 통해 베트남에서 성별에 대한 고정관념을 바꾸는 STEM 이니셔티브에 의미 있게 기여하고, 이를 더 확장할 것"이라고 말했다.

2023년 'Power of Radiance Awards' 수상자로 선정된 Quyen은 '소수민족 청소년을 위한 STEM', '장애 학생을 위한 STEM', 'STEM에 대한 커뮤니케이션 활동'의 3가지 부문에서 취약한 청소년기 소녀들을 위한 STEM 교육 지원 보조금을 받게 된다.

이번 수상을 통해, Quyen는 전 세계 소녀들을 옹호하는 활동을 통해 지속적인 영감을 주는 'Power of Radiance Awards' 수상자 명단에 합류하게 됐다. 과거 수상자로는 시리아의 교육 옹호자이자 유니세프 친선대사인 Muzoon Almellehan, WiSTEM Nepal의 공동 창립자인 Binita Shrestha 및 Pratiksha Pandey, 카자흐스탄의 STEM 교육 옹호자인 Alyona Tkachenko, MARKODING Indonesia의 CEO 겸 공동 창립자인 Amanda Simandjuntak 등이 있다. 모든 개인은 진정하고 긍정적인 변화를 이룰 수 있는 내면의 광채를 발산하는 힘이 있으며, Cle de Peau Beaute는 'Power of Radiance Awards'를 통해 자신과 가족, 그리고 지역 사회를 위해 세상을 변화시키는 전 세계 소녀 및 여성의 편에서 이들을 지원하기 위해 노력하고 있다.

교육 옹호자로서, Cle de Peau Beaute의 여정은 더 나은 세상을 향한 꿈에서 비롯됐다. Cle de Peau Beaute가 브랜드의 가장 상징적인 첫 단계 제품 중 하나인 The Serum을 선택하고, 그러한 사명을 위해 매출의 일부를 기부하기로 약속한 것은 바로 그런 이유에서다. 'Power of Radiance Awards'는 The Serum의 전 세계 판매액의 일정 비율을 상금으로 지급한다.

유니세프는 회사, 브랜드, 제품 또는 서비스를 보증하지 않다.

Dao Thi Hong Quyen 소개

Quyen은 녹색 교육을 위한 베트남의 선구적인 학교인 Genesis 학교에서 과학 프로그램의 설계를 감독하는 과학 책임자다. 가난한 마을에서 태어나고 자란 Quyen은 생전에 10년 이상 마을에서 열정적으로 교육의 중요성을 장려한 아버지로부터 영감을 받았다. 그녀는 STEM 교육에서 성별 격차를 좁히고, 성별 편견을 해결함으로써, 교육의 확산과 소녀들을 지원하기 위해 노력했다. 2018년에 그녀는 '농촌 지역을 위한 STEM(STEM for Rural Area)' 프로젝트를 출범했고, 이는 10개 이상의 학교와 2천 명 이상의 학생에게 영향을 미쳤다. 2019년에 그녀는 친환경 프로젝트로 베트남 국립과학대학교에서 주최한 'SL - STEM of SL - STEM(STEAM) 대회'에서 우승을 차지했다. 그녀는 또한 영국문화원(British Council)의 'Girl in STEM' 프로젝트의 홍보대사이기도 하다. 그녀는 2021년부터 미국 지원 프로젝트로부터 받은 보조금으로 STEM 교육 및 진로 오리엔테이션을 전국적으로 확장하고 있다. 코로나19 상황에서는 베트남에서 8만4천 명 이상의 교사를 대상으로 STEM 교육에 대한 28회의 온라인 웨비나를 진행함으로써, 상담 기술을 포함한 STEM 및 소프트 스킬 개발에 대한 업그레이드된 콘텐츠를 제공했다. 2022년에 그녀는 Fulbright Teaching Program 참여자로 선정됐다.

Cle de Peau Beaute 소개

시세이도(Shiseido Co., Ltd.)의 세계적인 명품 브랜드인 Cle de Peau Beaute는 우아함과 과학의 궁극적인 표현으로 1982년에 출시됐다. Cle de Peau Beaute는 피부 미용을 위한 열쇠를 뜻한다. Cle de Peau Beaute의 철학은 전 세계에서 메이크업 기술과 첨단 피부관리를 통해 여성의 피부에 내재된 광채를 밝히는 것이다. 정교한 미적 감성과 정보를 기반으로 하는 Cle de Peau Beaute는 현대성, 향상 및 역동성으로 충만한 제품을 만들고, 이를 통해 피부 속에서 우러나는 아름다운 광채를 제공하는 업계 최고의 브랜드로 부상했다. Cle de Peau Beaute는 전 세계 23개 국가와 지역에서 판매되고 있다.

