르노코리아자동차, The New QM6 3월 20일 출시

외관 디자인과 내장 및 편의사양까지 업그레이드

스마트 스카이뷰 지원 새로운 인포테인먼트 시스템

The New QM6. [르노코리아 제공]

[헤럴드경제(부산)=윤정희 기자] 르노코리아자동차(대표 스테판 드블레즈)가 독창적인 중형 SUV로 재탄생한 The New QM6(더 뉴 QM6)를 3월 출시한다고 3일 밝혔다.

르노코리아자동차의 The New QM6는 새로운 외관 디자인을 적용하고 내장과 편의사양을 업그레이드한 QM6의 부분변경 모델이다. 또한 기존의 가솔린 모델 QM6 GDe와 LPG 모델 QM6 LPe 등 패밀리 SUV 모델들에 더해 다재다능한 신개념 SUV인 QM6 QUEST(퀘스트)를 새롭게 추가, The New QM6를 통해 고객들이 다양한 라이프 스타일을 모두 충족할 수 있도록 라인업을 재편했다.

The New QM6의 외관 디자인은 중형 SUV로서 단단하고 와이드한 이미지가 더욱 잘 표현되도록 새로운 디자인의 라디에이터 그릴이 적용됐다. 전면 범퍼와 전면 및 후면 스키드에도 새로운 얼굴에 조화를 이룰 수 있도록 새로운 디자인이 반영됐다.

헤드램프에는 버티컬 디자인의 LED 주간 주행등을 새롭게 추가해 더욱 강렬해진 눈빛이 새로운 전면 디자인의 완성도를 높였다. 18인치와 19인치 타이어 휠 디자인에도 변화를 주며, The New QM6는 전체적으로 보다 강인하고 세련된 이미지로 재탄생됐다.

실내 디자인은 더욱 모던한 분위기를 연출하도록 친환경 올리브 그린 나파 가죽시트를 새롭게 추가하고, 인테리어 데코에도 새로운 디자인을 적용했다. 나파 가죽은 아마씨유, 옥수수 등을 활용한 친환경 공정으로 가공한 부드러운 질감의 고급 소재로 유명하다.

운전자 및 탑승객을 위한 편의 기능도 대폭 업그레이드됐다. 가장 큰 변화는 EASY LIFE(이지 라이프) 인포테인먼트 시스템의 탑재다. 표면적 272㎠의 9.3인치 디스플레이에 실시간 TMAP(티맵) 내비게이션, 인공지능 기반의 음성인식 NUGU(누구) 서비스, 멜론·지니뮤직, 유튜브, 팟빵, 뉴스리더 등을 손쉽게 사용할 수 있는 온라인 엔터테인먼트 서비스를 이용할 수 있다.

EASY LIFE 내비게이션 시스템은 고객이 추가적인 통신 비용을 지출할 필요 없이 Wi-Fi 테더링으로 이용 가능하다. 함께 적용되는 HD급 화질의 후방 카메라, 스마트 스카이 뷰는 보다 안전한 주행을 돕는다.

그 외에 65W 초고속 충전이 가능한 뒷좌석 C-type USB 포트, 앞좌석 LED 살균 모듈, 공기청정순환모드·초미세먼지 고효율 필터의 공기청정 시스템 등을 새롭게 적용해 운전자 뿐 아니라 동승자까지 더욱 쾌적해진 실내 환경과 업그레이드된 편의성을 누릴 수 있도록 했다.

The New QM6 라인업에 새롭게 추가된 QM6 QUEST는 차량의 다양한 활용을 복합적으로 추구하는 고객을 위해 르노코리아자동차가 선보인 다재다능 신개념 중형 SUV 모델이다. QM6 QUEST는 기존 패밀리 모델들과 차별화된 길이 1423~1760mm, 너비 1261~1321mm, 높이 723~859mm의 1413L 및 최대 적재량 300kg으로 실내 공간을 여유롭게 활용할 수 있다. 이를 통해 일상 및 업무 목적은 물론 고객들의 라이프 스타일에 맞춘 다양한 레저/일상용 차량으로도 전천후 이용이 가능해 사전 예약부터 고객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

또한 The New QM6의 새로운 외관 디자인이 QM6 QUEST에도 그대로 적용되어 외관 상 차이를 두지 않는다는 점도 특징이다. The New QM6 패밀리 모델들로부터 검증된 편안한 승차감과 안정적인 주행 성능을 QM6 QUEST에서도 그대로 누릴 수 있음은 물론, 다양한 안전 편의 기능들까지 많은 부분 이용 가능하다. 여기에 QM6 QUEST 전용 디지털 룸미러를 적용, 부피가 큰 적재물이 실려 있는 경우에도 후면 시야를 확보하며 더욱 안전한 주행을 할 수 있도록 했다.

한편 QM6 QUEST는 고객이 보유 중인 경유차를 폐차하고 구매할 경우 조건에 따라 최대 900만원 정부 보조금을 지원받을 수 있다. 또한 개별소비세와 교육세를 면제받을 수 있고 취등록과 연간 자동차세 납부 때도 화물차 기준의 저렴한 세율을 적용 받는다. 이 같은 세금 혜택의 총액은 QM6 QUEST를 5년 보유할 경우 일반 모델 대비 약 500만원에 달한다.

The New QM6에 대한 차량 및 계약 관련 문의는 가까운 르노코리아자동차 영업지점에서 할 수 있으며, 고객 인도는 이달 20일부터 순차적으로 진행될 예정이다.

cgnhee@heraldcorp.com