화웨이 클라우드, MWC 2023 참가 "디지털화 촉발"

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 올해 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC 2023)가 막을 올렸다. 화웨이 클라우드(Huawei Cloud)는 지능형 세상을 위한 클라우드 토대로서 자사가 어떤 역할을 수행하는지 공유하고자 올해 MWC에 참가했다. ICT 제품과 솔루션 부문의 선구자인 화웨이 클라우드는 기조연설, 전시 및 기타 활동을 통해 MWC에서 절대적으로 필요한 부분을 맡고 있다.

이 행사에서는 화웨이 클라우드의 글로벌 마케팅 및 세일즈 서비스(Global Marketing and Sales Service) 사장 Jacqueline Shi는 'Unleash Digital with Everything as a Service'라는 주제의 기조연설을 통해 Landing Zone과 Cloud on Cloud 같은 여러 가지 새로운 서비스와 솔루션을 출시했다. 그녀는 "모든 것을 클라우드에서 수행하며, 고객, 파트너 및 개발자를 위해 신뢰성 높고 안전하며 지속가능한 서비스를 제공하고자 한다"고 설명했다.



기조연설을 하는 Jacqueline Shi 화웨이 클라우드 사장

더 큰 시장 입지를 위한 혁신

세계적인 화웨이 클라우드 인프라 'KooVerse'는 50ms에 불과한 지연시간으로 최상의 클라우드 경험을 제공한다. 실시간 오디오 및 비디오 재생, 게이밍 및 온라인 교육 등과 같은 어려운 서비스가 민첩해지고 효율적으로 변모했다. 지금까지 KooVerse는 29개 지역에서 78개의 가용 영역(Availability Zone, AZ)을 구축했고, 170개 이상의 국가와 지역에서 고객 서비스를 제공하고 있다.

Landing Zone은 통신사를 위해 B2B 서비스를 자동화하는 지속가능한 확장성 멀티-테넌시 솔루션이다. 이 솔루션은 계층화된 클라우드 자원 관리, 아이덴티티 및 허가 설계, 데이터 경계, 컴플라이언스 감사 및 금융 관리 등의 기능을 제공한다. 이 솔루션은 사람, 금융 및 사물을 조정하는 적시 IT 거버넌스 시스템을 구축하도록 기업을 지원한다.

Cloud Container Instance(CCI)는 사용자가 클라우드 서버 또는 기본 자원을 구축하거나 관리하지 않고도 컨테이너화된 애플리케이션을 구동할 수 있도록 지원하는 무서버 컨테이너 서비스다. CCI를 이용하면, 트래픽이 10배 증가해도 서비스나 시스템에 영향을 미치지 않는다.

AI 모델의 Pangu 시리즈는 신약 개발과 컴퓨터 비전(Computer Vision, CV) 용도를 커버한다. Pangu 모델은 수천억 개의 매개변수를 이용해 사전 훈련됐으며, 보건, 전기 및 채굴 등 10개 이상의 산업에서 100건 이상의 이용 사례를 통해 입증됐다.

통신사와 함께 새로운 성장 촉진

화웨이 클라우드는 통신사가 엔터프라이즈 시장으로 확장할 수 있도록 지원하고자 Cloud on Cloud 솔루션을 출시했다. 이제 통신사는 디지털 변혁을 촉진하기 위해 업계 주도적인 자체 네트워크와 더불어 화웨이 클라우드의 서비스, 기술, 에코시스템 및 판매 자원을 최대한 활용할 수 있다. 또한, 자사만의 수요에 따라 재판매, 이중 브랜딩 및 단독 브랜딩을 통해 원스톱 클라우드 서비스 사업에 대한 접근성을 커스터마이징 할 수 있다.

클라우드 네이티브 방식의 사고 및 행동

Cloud Native Computing Foundation(CNCF)과 화웨이 클라우드는 올해 MWC에서 Cloud Native Elite Club(CNEC)의 유럽 지사를 출범시켰다. CNEC는 CNCF, 중국 정보통신연구원(China Academy of Information and Communications Technology, CAICT) 및 화웨이 클라우드가 공동 설립한 글로벌 클라우드 네이티브 커뮤니티다. CNEC는 2021년 9월 처음으로 아시아태평양 지역으로 확장했고, 이번에 유럽에 진출했다. CNEC 지역 회원 서클은 업계 최고의 인재를 모아 지역의 디지털 경제를 촉진할 클라우드 네이티브 혁신을 더 많이 촉발한다.

열린 자세를 유지하며, 더욱 긴밀한 협력

화웨이 클라우드는 유럽에서 화웨이 클라우드 개발자 대회(Huawei Cloud Developer Competition) 시상식을 개최했다. 이 대회는 화웨이 클라우드의 대표적인 개발자 캠페인이다. 또한, 화웨이 클라우드는 인도네시아 XL과 이탈리아 TIM 같은 통신사 및 파트너와 전략적 협력 계약을 체결하고, 이들이 자체적인 역량을 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

2022년은 화웨이 클라우드에 있어 진보적인 한 해였다. 업계 인지도 측면에서, 화웨이 클라우드는 2022년 10월 가트너 매직 쿼드런트의 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스(Cloud Infrastructure and Platform Services, CIPS) 부문에 선정됐다. 글로벌 인프라 측면에서는 인도네시아와 아일랜드에서 새로운 리전을 구축했다. 올해는 튀르키예, 사우디아라비아 및 기타 국가에서도 새로운 출시가 예정돼 있다.

추가 정보는 화웨이 클라우드 웹사이트 https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/를 참조한다.

출처: HUAWEI CLOUD