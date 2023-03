'New' 잉가솔랜드, 창립 3주년 기념

-- 비즈니스 개발 및 지속가능성 분야에서 괄목할 만한 성과 달성

(서울, 대한민국 2023년 3월 1일 PRNewswire=연합뉴스) Gardner Denver와 Ingersoll Rand Industries의 합병으로 탄생한 New 잉가솔랜드(Ingersoll Rand)가 이달 3주년을 맞이합니다. 잉가솔랜드(NYSE: IR)는 공기 압축기, 펌프, 진공펌프, 송풍기(블로워), 전동 공구, 유체 관리 및 머티리얼 리프팅 시스템 사업체를 갖추고 미션 크리티컬 플로우 생성 및 산업 솔루션을 제공하는 세계적인 공급업체입니다. 지난 3년간 잉가솔랜드는 지속가능한 발전 개념에 따라 고객을 위한 가치를 창출하며 비즈니스 및 시장 구조를 꾸준히 발전시켜 왔습니다.

브랜드 기반 및 비즈니스 역량 확장

지난 3년간 잉가솔랜드는 사업과 관련성이 높거나 상호 보완적인 20개 이상의 회사 또는 사업체를 인수하였습니다. 최근 잉가솔랜드는 SPX FLOW의 Air Treatment Business, Seepex, Hydro Prokav 및 Hanye를 포함한 인수를 통해 지속해서 성장을 가속화하는 한편, 디지털 역량 향상, 서비스 시장의 성장, 보완 기술 및 혁신 노력을 발전시키겠다는 약속을 이행해 나아가고 있습니다.



최근 잉가솔랜드가 최근 인수한 일부 브랜드

신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 압축 공기 드라이어 및 여과 장비의 선도적인 제조업체이자 Hankison 및 Jemaco와 같은 유명 브랜드를 소유한 SPX FLOW의 Air Treatment Business는 생산 및 공정 신뢰도를 높임으로써 더 광범위한 압축기 에코시스템에서 제품 서비스를 확장하고자 하는 잉가솔랜드의 전략을 이어가고 있다.

Seepex는 주로 수처리, 식품 및 음료, 케미칼 시장에 서비스를 제공하는 용적식 펌프인 프로그레시브 캐비티 펌프(Progressive cavity pump)의 세계적인 제조업체 입니다. 또한 잉가솔랜드는 Holtec, Hanye 및 Hydro Prokav를 인수함으로써 비유기적 성장 전략을 발전시키고, 연관 제품 및 지역에서 비유기적 성장 전략에 대한 노력을 선보이고 있습니다. 잉가솔랜드는 이번 인수를 통해 공기 처리 역량을 확대하고, 프로그래시브 캐비티 펌프 시장에서의 경쟁력을 향상시킬 전망에 있습니다.

모두를 위한 지속가능한 발전 준수

잉가솔랜드는 사업을 확장하는 동안 생산 및 운영 중에 발생하는 온실가스 배출량을 2030년까지 60%까지 줄이고, 2050년까지 탄소 중립 달성을 약속하면서, 지속가능발전목표(SDG)와 전략 계획을 공식화 및 이행하고 있습니다. 이러한 목표는 잉가솔랜드의 ESG 전략에서 중요한 부분이기도 합니다.



잉가솔랜드의 2030 및 2050 환경 목표

지속가능한 발전에 대한 개념은 잉가솔랜드의 운영 및 고객 가치를 통해 전 세계적으로 실행되고 있습니다. 중국 쑤저우에 위치한 Wujiang 공장은 재생에너지를 사용하는 잉가솔랜드의 첫 번째 공장입니다. 면적이 75,000㎡에 달하는 이 시설의 지붕은 생산 전력을 공급하기 위해 태양광 발전 시스템으로 전환되었습니다. 또한 잉가솔랜드는 2020년부터 2022년 말까지 독일 쇼프하임 공장에서 가장 최근에 완공된 태양광 프로젝트를 포함해 11개의 태양광 설치 프로젝트를 성공적으로 마쳤습니다. 그 결과, 공장의 환경적 영향이 대폭 감소하고, 운영 비용도 매년 감소하고 있습니다.



잉가솔랜드의 지속가능성 전략

잉가솔랜드는 지속가능한 발전의 실행 및 성과로 널리 인정받고 있다. 2022년에 잉가솔랜드는 S&P Global의 연간 종합 목록인 Sustainability Yearbook 2022에 이름을 올리고, 기계 및 전기 장비 부문에서 상위 15%에 올라서면서 'Industry Mover'로 선정되었습니다. 또한 잉가솔랜드는 American Business Awards 2022에서 성장에 대한 성과를 인정받아 3개의 Stevie Awards를 수상했습니다.

2020년부터 잉가솔랜드의 비즈니스는 고성능 문화를 주도하면서 잉가솔랜드의 가치를 주입하고, 자기 주도적 업무팀에서 전략적 초점 영역을 실행하도록 하는 간단한 프로세스를 기반으로 하는 실행 엔진인 Ingersoll Rand Execution Excellence(IRX)에 힘입어 시장 평균보다 빠른 성장을 나타내고 있습니다.

잉가솔랜드는 "Lean on us to make life better"라는 회사의 취지를 고수하고, 주인 의식을 유지하며, 자신감 있고 실용적이며 겸손한 태도를 견지하고 있습니다. 이를 통해, 잉가솔랜드는 끊임없이 변화하고 개선되는 시장 환경 속에서 계속 성장해갈 것으로 기대됩니다.

잉가솔랜드 소개

기업 정신과 주인 의식을 기반으로 하는 잉가솔랜드(Ingersoll Rand Inc.)(NYSE: IR) 는 직원, 고객 및 커뮤니티의 삶을 개선하는 데 기여하고 있습니다. 잉가솔랜드의 제품과 서비스는 가장 복잡하고 열악한 환경 속에서도 탁월함을 발휘하고 있습니다. 고객은 40여 개가 넘는 잉가솔랜드의 존경받는 브랜드에서 미션 크리티컬 플로우 산업 솔루션에 대한 회사의 기술 중심의 우수성을 경험했고, 잉가솔랜드의 제품 및 서비스를 이용하고 있습니다. 잉가솔랜드의 제품 포트폴리오는 공기 압축기, 펌프, 송풍기, 유체 관리 시스템, 머티리얼 리프팅 시스템 및 전동 공구로 구성되어 있습니다. 잉가솔랜드는 세계 곳곳에서 16,000명 이상의 임직원들이 매일같이 전문성, 생산성 및 효율성에 전념함으로써, 고객에 대해 평생 고객을 만드는 데 노력하고 있습니다. 더 자세한 정보는 웹사이트 www.IRCO.com 에서 확인할 수 있습니다.