BRI, The Asset Triple A로부터 2개의 국제상 수상

(자카르타, 인도네시아 2023년 2월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 지속가능한 금융 관행을 수행하고자 하는 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (IDX: BBRI)의 강력한 의지가 세계적으로 인정받았다. 가장 최근, BRI는 아시아 기반의 금융 산업 조사 및 비즈니스 뉴스 발행사인 The Asset Triple A로부터 'The Best Issuer for Sustainable Finance' 및 'Best Sustainability Linked Loan'이라는 2개의 명예로운 상을 받았다.



Ahmad Solichin Lufiyanto, BRI’s Director of Compliance and Achmad Royadi, BRI’s SEVP Treasury & Global Services

BRI 컴플라이언스 이사 Ahmad Solichin Lufiyanto는 중소기업을 지원하는 데 있어 항상 최선을 다한 모든 Insan BRILiaN(BRI 직원)에게 수상의 영광을 돌렸다. 그는 "자사는 인도네시아 경제에서 큰 영향력을 발휘하는 중소기업을 지원하는 데 집중하는 은행 중 하나로서 지속가능한 금융의 중요성을 인지하고 있다"라며, "자사의 지속가능한 금융 관행을 국제적으로 확인해준 이 상에 자부심을 느낀다"고 밝혔다.

BRI의 강력한 지속가능한 금융 포트폴리오는 2022년 12월에 발표된 BRI의 ESG 자금조달 포트폴리오에도 반영됐다. 이 포트폴리오는 IDR 695조 규모다. 이는 BRI가 지출하는 총신용 중 67.5%를 차지하며, 전년 대비(YoY) 성장률은 13.1%에 달한다.

BRI는 총액 중 IDR 616.1조를 중소기업·소상공인(MSME) 부문에 할당하고, IDR 51.8조를 생물학적 자원과 섬의 지속가능한 관리에 할당했으며, IDR 7.1조를 재생에너지 부문에 할당했다.

BRI는 미화 10억 달러 규모의 Sustainability-Linked Loan (SLL) 형태로 신디케이트론을 확보하는 데 성공했고, 이는 The Asset으로부터 인정받는 데 큰 역할을 했다. 특히 BRI는 이 성과를 달성한 동남아시아 최초의 금융기관이 됐다.

SLL은 BRI가 ESG 시행을 통해 얻은 금융 혜택 중 하나다. SLL은 사업 관행에서 지속가능성을 시행하는 대출자에게 용이성을 제공한다. 이 대출 상품에서 기업은 우대이율 형태로 지속가능성과 목표(Sustainability Performance Targets, SPT) 달성 시 성과에 대한 인센티브를 받는다. 반대로 SPT를 달성하지 못한 기업은 페널티 마진을 받게 된다.

BRI 재무 및 국제 서비스 SEVP Achmad Royadi는 "SLL은 자사가 ESG 시행의 전반적인 수행도를 측정하는 데 도움이 됐다"라며, "또한 SLL은 자사가 대중, 특히 주주에게 ESG 시행을 홍보하는 플랫폼이 되면서, 자사 브랜드 가치를 직접적으로 높이는 데 기여했다"고 마무리했다.

BRI에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.bri.co.id를 참조한다.