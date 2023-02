오르비스 테크놀로지스(Orbis Technologies, Inc.), 메콘 리미티드(Mekon Limited) 인수 및 새 회사명 "콘티엠(Contiem)" 채택 계획 발표

메릴랜드주, 아나폴리스, 2023년 2월 25일 /PRNewswire/ -- 콘텐츠 솔루션, 소프트웨어 및 서비스 제공 분야의 글로벌 리더인, 오르비스 테크놀로지스 (Orbis Technologies, Inc.)가 대규모 조직이 콘텐츠를 지능적으로 제공할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔 영국 기반 회사인, 메콘 리미티드(Mekon) 인수를 발표했다. 본 인수 결과, 회사들은 머지않아 메릴랜드주 아나폴리스에 글로벌 본사를 두고 콘티엠이라는 새로운 이름으로 운영될 것입니다.

"몇 년 전, 당사는 조직들이 사업을 정의하는 콘텐츠를 생성, 관리 및 제공하는 데 필요한 모든 범위의 제품과 서비스를 갖춘 세계적 수준의 회사를 구축하기 시작했습니다. 여러 인수 후, 인수된 모든 회사들 [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd., Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited]은 당사 역사의 다음 장으로 전환될 것이며, 함께 콘티엠을 콘텐츠 서비스 및 제품 분야의 글로벌 업계 리더로 출범시킬 것입니다."라고 오르비스 테크놀로지스의 사장 겸 CEO인 브라이언 이폴리토(Brian Ippolito)는 말했다. 이폴리토 씨는 콘티엠의 사장 겸 CEO로서의 역할을 계속할 것이다.

이폴리토 씨는 "매우 경험이 풍부하고 존경받는 전문 서비스 팀 외에, 메콘 인수에는 콘질러티(Congility)가 포함되어, 세계적 수준의 소프트웨어를 사용하여 콘텐츠를 지능적으로 제공하는 당사 능력을 향상시키고, RSuite 콘텐츠 관리 플랫폼의 기능을 강화합니다. 메콘은 또한 당사의 유럽 진출을 확장하여 영국과 유럽에서 성장하는 고객 기반을 더 잘 지원할 수 있게 되었습니다."라고 말했다.

콘질러티의 CEO인 리차드 머핏(Richard Murfitt)씨가 콘티엠 영국 및 유럽 부사장의 역할을 맡게 될 것입니다. 솔루션 및 서비스. 메콘 주식회사의 CEO인 줄리안 머핏(Julian Murfitt) 씨는 영국 및 유럽의 콘티엠 상무이사로서 새로운 직책을 맡게 된다. 운영. "이번 인수는 전 세계 상호 고객들을 지원하는 당사 역량과 능력을 강화합니다. 콘티엠은 콘텐츠가 고객에게 제공하는 가치를 극대화할 수 있는 아이디어와 전략적 사고의 정점입니다."라고 줄리안 머핏이 말했다.

콘티엠 소개

콘티엠은 포춘지 선정 500대 기업에서 미국 연방 정부에 이르기까지 다양한 기업들에 혁신적인 콘텐츠 솔루션, 소프트웨어 및 전문 서비스를 제공하는 글로벌 리더이다. 콘티엠은 대기업 및 중소 기업과 정부 조직이 전 세계적으로 사업을 운영하는 데 필요한 콘텐츠를 생성, 관리 및 제공하는 데 필요한 완벽한 제품 및 서비스군을 제공한다. 콘티엠은 메릴랜드 주 아나폴리스에 본사를 두고 있다. 콘티엠은 영국, 인도, 호주 및 미국에서 운영되며, 40개 국가에서 400개 이상의 고객들에게 서비스를 제공한다.