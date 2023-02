제6회 광저우 어워드, 현재 출품 접수 중

(광저우, 중국 2023년 2월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 23일, 2023 세계지방정부연합(United Cities and Local Governments, UCLG) Retreat and Campus 기간 중 스페인 바르셀로나에서 제6회 광저우 국제도시혁신상(Guangzhou International Award for Urban Innovation, 광저우 어워드)의 개막식이 열렸다. 이 행사에서 UCLG, 세계대도시협의회(World Association of the Major Metropolises, Metropolis) 및 광저우시가 제6회 광저우 어워드의 출품 촉구를 공동 발표했다. 이 행사에는 광저우시 인민정부 외사판공실 부국장 Deng Changxiong, UCLG 사무총장 Emilia Saiz, Metropolis 사무총장 Jordi Vaquer가 참석해 연설했다.

Deng 부국장은 자신의 연설에서 중국인민대회우호협회(Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, CPAFFC)의 축하 메시지를 낭독했다. "CPAFFC는 UCLG와 Metropolis가 더 큰 역할을 수행할 수 있도록 지원하기 위해 모든 도시 정부와 협력할 의사가 있으며, 국제도시 간 협력과 발전 기회를 만들기 위해 국제시장포럼(Global Mayors' Forum)과 광저우 어워드 같은 국제적인 플랫폼을 지속해서 잘 활용하고자 한다."

UCLG 사무총장 Emilia Saiz와 Metropolis 사무총장 Jordi Vaquer는 도시 간 국제 교류와 협력을 적극적으로 도모하고, 여러 국제도시의 혁신적인 발전을 도모하는 데 있어 광저우가 달성한 성과와 기여를 높이 평가하고, 앞으로도 광저우 어워드의 발전을 변함없이 지지한다고 밝혔다.

광저우시, UCLG 및 Metropolis가 공동 후원하는 광저우 어워드는 도시와 지역의 사회, 경제 및 환경적 지속가능성과 훌륭한 도시 거버넌스를 개선하는 측면에서 이룬 혁신을 인정하고, 이를 통해 시민들의 번영과 삶의 질을 높이는 것을 목표로 한다. 지금까지 광저우 어워드는 5차례 개최됐고, 전 세계에서 1천300건 이상의 이니셔티브가 출품됐다. 광저우 어워드는 도시 간 학습뿐만 아니라, 지속가능발전목표(SDG)와 새로운 도시 안건(New Urban Agenda, NUA)을 포함하는 국제 안건의 지역적인 시행을 기록, 전파 및 분석하는 국제적인 플랫폼으로 자리 잡았다.

제6회 광저우 어워드가 전 세계 모든 도시와 지방정부의 참여를 촉구하고 있다. 민간 및 시민 사회 파트너와의 협력으로 시행된 이니셔티브를 포함해, 현재 진행 중인 프로젝트나 최근에 완료된 프로젝트를 출품할 수 있다. 자세한 지침에 관한 추가 정보는 웹사이트 http://www.guangzhouaward.org/The6thGuangzhouAward?lang=en을 참조한다.