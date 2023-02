XCMG Machinery, CONEXPO-CON/AGG 2023 참가

-- 사상 최대 규모의 해외 전시회에서 플래그십 제품 선보일 예정

(라스베이거스 2023년 2월 23일 PRNewswire=연합뉴스) XCMG Machinery(SHE: 000425; "XCMG")가 내달 14~18일에 라스베이거스에서 열리는 CONEXPO-CON/AGG 2023에서 8개 주요 카테고리에 걸쳐 50종에 달하는 다양한 플래그십 제품을 공개한다. XCMG 부스는 라스베이거스 컨벤션센터의 F9413에 설치될 예정이다.



