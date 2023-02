Sinopec, 내몽골에서 세계 최대 녹색 수소-석탄 화학 프로젝트 개시

(중국 베이징, 후허하오터 및 오르도스 2023년 2월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 16일, 베이징, 후허하오터 및 오르도스에서 China Petroleum & Chemical Corporation[http://www.sinopec.com/ ](HKG: 0386, "Sinopec")이 내몽골 자치구에서 자사의 첫 수소 시범 프로젝트인 Inner Mongolia Erdos Wind-Solar Green Hydrogen Project("프로젝트") 개시 행사를 열었다.



Sinopec Launches the World’s Largest Green Hydrogen-Coal Chemical Project in Inner Mongolia.