LVMH와 Dow, 주요 향수 및 화장품 브랜드를 위한 지속가능 패키징 협

(호르겐, 스위스 2023년 2월 21일 PRNewswire =연합뉴스) 다우(NYSE: DOW)와 75개의 상징적인 브랜드를 보유한 세계적인 럭셔리 브랜드 LVMH[https://www.lvmh.com/ ]의 자회사인 LVMH Beauty[https://www.lvmh.com/houses/perfumes-cosmetics/ ]는 LVMH의 향수 및 화장품 제품 전반에 걸쳐 지속 가능한 패키징 사용을 가속화하기 위해 협력할 것이라고 25일 밝혔다. 이러한 협업을 통해 바이오 기반 플라스틱과 재활용 플라스틱을 포장의 기능성이나 품질에 영향을 주지 않으면서 이 다국적 기업의 여러 제품 애플리케이션에 적용할 수 있다.

바이오 기반과 플라스틱 폐기물 원료로 각각 만들어진 바이오 기반 플라스틱과 재활용 플라스틱은 지속 가능한 SURLYN™ 아이오노머 생산에 사용되며, 이는 프리미엄 향수병과 크림 병을 생산하는 데 사용될 예정이다. 특히 2023년 안에 LVMH의 향수 패키징 중 일부는 바이오 기반 SURLYN™과 재활용 SURLYN™을 사용할 것으로 알려졌다. 이 지속 가능한 SURLYN™ 포트폴리오는 다우의 다른 SURLYN™ 제품군의 유사한 결정체 투명성과 설계의 자유도를 제공하며 탄소 배출이 낮고 친환경적인 것이 특징이다.

LVMH 뷰티의 사장 겸 매니징 디렉터인 Claude Martinez는 "LVMH에서는 Life 360 프로그램을 통해 가까운 미래에는 포장에 원시 화석 자원의 플라스틱을 포함하지 않기로 결정했다"며 "다우와 협력하여 지속 가능한 SURLYN™을 개발하는 것은 중요한 스텝인데 GUERLAN La Petite Robe Noire를 시작으로 하는 자사의 상징적인 향수에 이 재료가 사용될 것이기 때문"이라고 말했다. 이어 "이는 LVMH가 품질 저하 없이 지속 가능 발전의 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있다."고 밝혔다.

다우 패키징 및 특수 플라스틱 사장인 Karen S. Carter는 "순환 경제를 만드는 것은 가치 사슬의 모든 참여자가 야심찬 목표에 전념하고 현상태에 도전하도록 한다"며 "다우는 앞으로도 선도적인 글로벌 럭셔리 브랜드가 지속 가능한 발전을 이어 나갈 수 있도록 지원하기를 기대한다"고 말했다.

바이오 기반 SURLYN™ 생산을 위한 바이오 기반 공급 원료에는 사용했던 식용유 등의 원료가 포함된다. 이러한 원료 물질은 폐기물 잔류물이나 부산물만을 사용하기 때문에 여분의 토지 자원을 소비하거나 먹이 사슬과 경쟁하지 않는 장점이 있다.

재활용이 어려운 혼합 플라스틱 폐기물은 첨단 재활용 기술을 통해 순환사용이 가능한 SURLYN™으로 탈바꿈한다. 이 기술들은 열과 압력을 이용하여 폐플라스틱을 그들의 기본 화학 원소로 분해하여, 원시 화석 원료로 만들어진 것과 동등하다. 이 원료나 순환 사용 원료는 광범위한 포장에 사용될 수 있으며, 매립되거나 소각되여야 할 폐플라스틱에 새로운 생명을 제공한다.

한편, 다우는 고객 및 기타 이해 관계자들과 협력하여 기후 변화 및 환경 문제를 해결하는 데 필요한 혁신을 추진하고 있다. 이번 협업은 2022년 10월에[https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-commits-to-accelerating-the-circular-ecosystem-by-transformi.html ] 발표된 폐기물 전환 목표에 따라 폐기물 및 대체 공급 원료를 전환하기 위한 다우의 지속적인 노력을 보여주는 또 다른 핵심 사례이다.

다우(Dow) 소개

다우(NYSE: DOW)는 수익성 높은 성장과 지속가능한 미래를 달성하기 위해 글로벌 광역성, 자산 통합 및 확장, 혁신의 집중, 소재 과학 전문성, 업계 선도적인 입지와 ESG 리더십을 결합해 나가고 있다. 이를 통해 다우는 세계에서 가장 혁신적이고 고객 중심적이며 포용적이고 지속가능한 소재 과학 기업이 되고자 한다. 다우의 플라스틱, 산업용 중간재, 코팅 및 실리콘 사업 포트폴리오는 패키징, 인프라, 모빌리티, 컨슈머 애플리케이션과 같은 고성장 시장의 고객에게 광범위하고 차별화된 과학 기반의 제품과 솔루션을 제공한다. 다우는 전 세계 31개국에서 제조 공장을 운영하고 있으며, 약 37,800명의 직원을 보유하고 있다. 2022년 기준 다우의 연 매출은 약 570억 달러이다. 다우(Dow) 또는 회사(the Company)라는 용어는 다우 법인(Dow Inc.) 및 자회사를 의미한다. 자세한 내용은 www.dow.com 또는 트위터 @DowNewsroom[https://twitter.com/DowNewsroom ] 참조

LVMH 뷰티 정보

LVMH의 향수와 화장품 업무는 핵심 라인의 장수와 발전, 그리고 새로운 창조의 대담함으로 인한 탁월한 역동성의 혜택을 받는다.

산하의 이 브랜드들은 그들에게 독특한 개성을 부여하여, 전 세계의 치열한 시장 경쟁에서 무패의 위치에 서게 하였다. 향수 & 화장품 사업부의 성공은 Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain 과 같은 주요한 역사적인 하우스들과 Benefit Cosmetics, Fresh and Make Up For Ever 등과 같은 강력한 잠재력을 가진 젊은 브랜드들 사이의 적절한 균형을 찾는 것에 달려 있다

모든 것은 우수성, 창의성, 혁신을 추구하는 동일한 가치에 의해 추진된다.

Guerlain 정보

Maison Guerlain은 1828년 파리에서 설립된 이래 아름다움에 대한 전체론적인 개념을 견지해 왔다. 향수, 화장, 피부 관리 영역에서 부단히 탐구하고 창신하고 대담하게 혁신하여 유명한 글로벌 브랜드로 두각을 나타냈다. 1994년, Guerlain은 LVMH 향수 & 화장품 부서에 합류하여 국제적으로 입지를 강화했다. 프랑스 문화유산의 보물 중 하나인 Guerlain은 설립 이후 프랑스에서 창의적 생산을 해왔으며, 현재 Orphin 향수 생산기지와 Chartres 화장품 생산기지 두 곳을 보유하고 있다. Guerlain의 표지인 꿀벌은 Guerlain의 지속 가능 발전 약속의 핵심을 상징한다. 이를 위해 Guerlain은 일련의 중요한 파트너십과 프로젝트를 시작했으며 환경 보호 요정으로 간주하는 꿀벌을 보호하기 위해 "Guerlain 꿀벌 보호 프로젝트"를 적극적으로 추진했다.

지속 가능한 발전을 위한 "아름다움의 이름으로"의 약속 이후 15년에 달하는 발전 과정에서 책임 있는 명품의 선구자로서 사회적 책임과 사명을 가지고 지속 가능한 발전을 위한 지행일체에 헌신한 Guerlain 은 유네스코(UNESCO) 등 세계 유수의 기관과 협력했으며, 특히 "Women For Bees" 프로젝트를 공동으로 시작했다. Guerlain 도 UEBT 가입을 통해 도덕과 지속 가능한 구매에 이바지하겠다는 약속을 차근차근 실천하고 있다. 또한 Guerlain 은 천연 식물 성분을 깊이 연구하고 개발 단계에서 가능한 한 빨리 원료의 90% 이상을 천연 공급원에서 추출하여 천연적인 래시피를 개발하는데 힘쓰고 있고 동시에 보다 지속 가능한 포장을 사용한다. 마지막으로 Guerlain 은 탄소 발자국을 더욱 줄이기 위해 공정 프로세스를 최적화하고 있다. 오늘날 Guerlain 은 지속 가능한 발전과 럭셔리 예술에 대한 최고의 아름다움 추구 사이의 완벽한 결합에 각별히 중점을 두고 있으며 자연에 대한 존경과 두려움 및 감사의 마음을 아름다움의 이름으로의 약속에 녹여 들게 하고 있다.

