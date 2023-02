청두 판다 국제 관광 리조트 위한 글로벌 투자 회의 개최

판다 월드 - 레저 랜드

투자 기회, 선별된 관광 경로, 댄스 드라마 자이언트 판다 및 홍보곡 포함하는 산업 계획 및 투자 기회 목록 발표

(청두, 중국 2023년 2월20일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 19일, 중국 청두 청화구에서 청두 판다 국제 관광 리조트를 위한 글로벌 투자 회의(Global Investment Conference for Chengdu Panda International Tourist Resort)가 열렸다. 이 회의에는 청화구의 국제 자매 도시와 100개 이상의 국가와 지역엣ㅓ 온 관광산업협회 대표들을 비롯해 Shanghai Bailian Group, Fosun Holiday (FOLIDAY), InterContinental Hotels Group (IHG), Wyndham Hotel Group, Sasseur Group 및 Shenzhen L&A Design 등 100개 이상의 업계 주요 기업에서 온 게스트들이 참석했다. 이들은 리조트의 공동 개발을 위한 청사진을 함께 그리기 위해 화상 또는 직접 행사에 참여했다.



청구 판다 국제 관광 리조트를 위한 세계 투자 회의

이 리조트의 포지셔닝 슬로건인 "자이언트 판다와 문화 관광의 낙원(Paradise for Giant Pandas and Cultural Tourism)"에 초점을 맞춘 이번 회의는 '수용(Embrace), 프로젝트(Project), 개방(Open)'이라는 잘 계획된 3가지 구성요소를 구축하고, 14개 주요 프로젝트 범주, 선별 관광 경로, 댄스 드라마 자이언트 판다 및 홍보곡 'Home of Pandas'를 위한 리조트의 산업 계획과 투자 기회 목록을 발표했다. 이 회의는 리조트의 큰 잠재력과 흥미진진한 활력을 충분히 선보이는 한편, 더 많은 국제 고급 자원을 동원하고, 세계적 수준의 여가 관광 리조트를 건설하기 위한 노력을 강력하게 지지했다.

회의에 참석한 기업과 게스트들은 자이언트 판다가 전 세계 사람들로부터 큰 사랑을 받는 중국 브랜드이자, 국제적인 소통을 위한 중요한 연계 고리라고 믿고 있다. 이들은 이번 회의를 통해 관광업계 및 기타 산업으로부터 관심을 모았으며, 자이언트 판다와 문화 관광의 낙원인 청두 판다 국제 관광 리조트를 세계에 제대로 소개했다고 언급했다. 기업 대표 및 게스트들은 이 리조트에 큰 기대를 보이면서, 지금이야말로 이 리조트에 투자할 적기라고 전망했다.