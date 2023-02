제133회 캔톤 페어, 오프라인 행사로 개최 예정

-- 걱정 없는 서비스를 준비하고, 4월에 다시 모일 수 있도록 모두를 진심으로 초대

(광저우, 중국 2023년 2월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 입국 정책이 조정 및 개방됨에 따라, 올 4월에 개최될 예정인 제133회 중국수출입박람회("캔톤 페어" 또는 "박람회")는 온라인 및 오프라인 전시를 완전히 통합할 예정이다. 해외 바이어가 오프라인 전시 참여를 위한 조치를 적시에 원만하게 완료할 수 있도록 지원하고자, 최근 캔톤 페어 초청장 신청과 바이어 배지의 사전 등록이 시작됐다.

BEST 플랫폼은 캔톤 페어가 특히 해외 바이어를 위해 구축한 무료 온라인 다기능성 도구다. 해외 바이어는 BEST 플랫폼에 로그인해서 초청장을 신청하고, 바이어 배지의 사전 등록, 캔톤 페어로 친구 초대, 제품 및 전시업체 검색, 개인 정보 및 회사 정보 관리, 출장 서비스 등 다양한 업무를 이용할 수 있다. 캔톤 페어는 전 세계 사업가의 전반적인 효율성과 경험을 개선하고, 이들이 오프라인 전시에 참여할 수 있도록 더 적절하게 지원하기 위해 BEST 플랫폼의 운영 절차를 최적화했다.

캔톤 페어에 처음으로 참가하는 신규 바이어는 BEST 플랫폼에서 무료로 신규 계정을 등록하고, 바이어 배지의 사전 등록 후 초청장을 신청할 수 있다. 이 과정은 간단명료하며, 빠르고 편리하게 완료할 수 있다. 사전 등록이 승인되면, 바이어는 '영수증'과 유효한 신분증을 지참해 광저우 캔톤 페어 단지 내 등록사무소나 캔톤 페어 홍콩사무실에서 배지를 수령한 후, 아무런 걱정 없이 박람회를 투어할 수 있다.

제133회 캔톤 페어가 곧 열릴 예정인 가운데, 오프라인 전시는 3단계에 걸쳐 진행될 예정이다. 캔톤 페어 단지의 신규 확장 프로젝트가 이번 캔톤 페어에서 사용되면서, 총전시면적이 118만㎡에서 150만㎡로 증가할 전망이다. 또한 2023년 봄 캔톤 페어는 국제 무역의 새로운 경향과 글로벌 상인들의 수요를 기반으로 전시 부문을 최적화할 예정이다. 제133회 캔톤 페어는 전시 규모와 서비스를 포괄적으로 업그레이드함으로써, 무한한 비즈니스 기회를 제공할 예정이다.

캔톤 페어는 중국 광저우를 찾는 전 세계 사업가를 환영할 날을 고대하고 있다. BEST 플랫폼을 방문해 관련 소식을 꾸준히 받아 보며, 미리 전시 업무를 준비할 수 있도록 한다. (https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16).

추가 정보 문의: Ms. Wu, service@cantonfair.org.cn

출처: Canton Fair