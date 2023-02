세계 지도자들은 교육은 기다릴 수 없다 기금에 대한 미화 8억 2,600만 달러의 약속을 고위 금융 회의에서 발표했다.

비상시 교육을 위한 UN의 글로벌 기금으로 17개 기부자 명단에서 높은 위치를 차지하는 독일과 영국은 향후 4년 동안 2천만 명의 어린이들에게 지원하겠다는 약속을 확대했다.

제네바, 2023년 2월 19일 /PRNewswire/ -- 세계 지도자들은 교육은 기다릴 수 없다(ECW) 기금에 미화 8억 2천 6백만 달러와 2억 2천 2백만 명의 위기에 처한 소녀들과 소년들을 지원하기 위한 글로벌 도전 과제를 발표했다.

“Today we make history in our global efforts to ensure children impacted by conflict, climate change and other crises are able to access quality learning opportunities." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.