첫 유럽 매장을 네덜란드에 연 Emma - The Sleep Company

독일 프랑크푸르트, 2023년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 D2C 수면 브랜드인 Emma — The Sleep Company 가 첫 유럽 매장을 네덜란드에 열었습니다. 수상 경력에 빛나는 수면 브랜드의 매장은 네덜란드에서 가장 큰 쇼핑몰인 웨스턴필드 몰에 위치하고 있으며 회사의 새로운 확장 시대를 예고합니다. 이미 세계의 D2C 수면 산업을 변화시킨 Emma는 전용 매장을 통해 소매 공간을 혁신할 계획입니다.

Emma's first European store has opened in the Netherlands