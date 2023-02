The Londoner Macao, 포브스 트래블 가이드 2023에서 5성 등급 획득

-- The Londoner Macao의 두 호텔 The Londoner Hotel 및 Londoner Court, 업계 최고 대열에 합류

(마카오 2023년 2월 17일 PRNewswire=연합뉴스) The Londoner(R) Macao가 고급 호텔, 레스토랑 및 스파 부문에서 가장 권위 있는 글로벌 평가 시스템인 포브스 글로벌 가이드(Forbes Travel Guide)의 2023 Star Awards에서 The Londoner Hotel과 Londoner Court 모두 운영 첫해에 5성 등급에 선정되는 영예를 안았다. 모두가 선망하는 이번 수상을 통해 The Londoner Macao는 라이프스타일 여행자를 위한 프리미엄 경험을 엄선하고 고급 호스피탈리티 업계에서 새로운 고지를 추구하는 데 있어 선도적인 위치를 다시 한번 확인하게 됐다.

Sands China Ltd.의 최고운영책임자(COO) Grant Chum은 "The Londoner Hotel과 Londoner Court가 글로벌 고급 호스피탈리티의 잣대가 되는 포브스 트래블 가이드로부터 뛰어난 인정을 받게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며, "The Londoner Macao에 위치한 2개의 세계적 수준의 올스위트 호텔은 뛰어난 디자인과 맞춤형 서비스를 통해 고급 리조트의 경험을 향상시키고자 하는 Sands China의 노력을 잘 보여주는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Grand Suites at Four Seasons에 수여된 5성 등급과 함께 새롭게 문을 연 두 호텔에 대한 이번 수상은 고객에게 잊지 못할 경험을 제공하기 위해 열정과 헌신을 다한 우리 팀원들의 공헌에 대한 인정이 될 것"이라고 말했다.

The Londoner Hotel: 런던 라이프스타일의 정수

약 600개의 스위트룸을 갖춘 올스위트 호텔 The Londoner Hotel은 클래식한 영국식 디자인을 현대적으로 재해석한 호텔로써, 모든 현대적인 편의시설을 갖추고 있으며, 풍부한 예술품 컬렉션을 자랑한다.

The Londoner Hotel의 최상층 2개 층에는 Suites by David Beckham이 있다. 마카오 최초로 유명인사가 디자인한 이 스위트룸은 Sands(R) Resorts Macao의 글로벌 앰배서더인 데이비드 베컴의 안목 있는 스타일과 세련미를 담고 있다. VIP 고객은 'Be My Guest' 프로그램을 통해 전설적인 축구 선수이자 스타일 아이콘인 데이비드 베컴의 라이프스타일 속으로 들어가 축구, 사진, 테일러링 및 스타일링을 비롯해 그의 유명한 스포츠 경력과 개인적 스타일 및 관심사를 깊이 있게 느낄 수 있다. 또한 고객은 다양한 시그니처 레스토랑에서 베컴이 가장 좋아하는 요리와 엄선된 시가, 위스키, 칵테일을 즐기며 유명인사의 경험을 만끽할 수 있다.

스위트룸 밖에서는 영국식 고급 클럽인 The Residence에서 휴식을 취하며 재충전할 수 있다. 여러개의 객실로 나뉜 The Residence는 웨스트엔드 뮤지컬, 현대 미술관, 빅토리아 시대 인테리어 디자인, 고전적인 런던 주택, 영국 유명인사 및 저명한 인물들의 저택 등 화려한 정통 영국식 요소들에서 영감을 얻어 디자인됐다. 투숙객은 영국적인 감성을 느끼면서 자유롭게 이 공간을 탐험하거나, 애프터눈 티 또는 바에서 음료를 음미하거나 방대한 예술품 컬렉션을 감상하면서 집에 머무는 듯한 편안함을 누릴 수 있다.

Londoner Court: 전형적인 세컨드 홈

영국식 스타일과 호스피탈리티를 독특하게 표현한 Londoner Court는 368개의 스위트룸으로만 구성된 고급 호텔이자 The Londoner Macao의 대표적인 장소다. 투숙객은 Londoner Court Butler 서비스, 맞춤형 건강 및 웰니스 프로그램, 미식가 다이닝 등을 통해 런던 특유의 탁월한 경험을 만끽할 수 있다.

Londoner Court Butler 프로그램은 수많은 유명 VIP 고객 및 세계적인 유명인사와 함께 일한 경험이 있는 버틀러 서비스 디렉터 Paul Vincent Benedict Brown이 진행하는 프로그램이다. 이 프로그램은 크고 작은 모든 사항에 세심한 주의를 기울여 24시간 내내 투숙객을 위한 특별한 맞춤형 경험을 제공한다. 투숙객은 이 전형적인 세컨드 홈에서 평범한 일상과 스트레스에서 벗어나 편안하고 고급스러운 휴식을 취할 수 있다.

또한 The Grand Suites at Four Seasons, Four Seasons Hotel Macao, The Spa at Four Seasons Hotel Macao는 올해도 포브스 트래블 가이드로부터 5성 호텔로 선정됐으며, 유명한 광둥식 레스토랑 Zi Yat Heen은 처음으로 5성 등급을 획득했다. 특히 The Grand Suites at Four Seasons는 개장 이후 2년 연속 5성 등급을 획득하는 영예를 얻으면서 맞춤형 서비스, 프라이버시 및 고급 숙박 시설을 제공하는 최고의 목적지로서의 위상을 확고히 했다. Four Seasons Hotel Macao는 네 번이나 5성 등급을 획득함으로써, 세계적으로 엄선된 고급 호스피탈리티 서비스 제공업체들과 어깨를 나란히 했다. 5성 등급 획득은 Sands China Ltd.의 광범위한 호텔 포트폴리오의 뛰어난 성과를 잘 보여주는 것이다.

포브스 트래블 가이드는 고급 여행 및 라이프스타일 부문의 우수성을 평가하는 데 있어 세계적으로 권위 있는 기관이다. 전문적인 심사위원들이 전 세계를 여행하며 900개의 엄격한 기준에 따라 호텔, 레스토랑, 스파를 평가하고, 모든 면에서 뛰어난 시설에만 이러한 영예를 수여한다. 매년 실시되는 연간 스타 등급은 업계 최고의 벤치마크로 자리 잡고 있다.



The Londoner Hotel - Louis Suite 전경



The Londoner Hotel의 투숙객을 위한 영국식 전용 클럽 - The Residence



Londoner Court - Mayfair Suite 전경



Londoner Court의 세계 최고 수준의 버틀러 서비스

사진 설명: The Londoner Macao는 운영 첫해에 The Londoner Hotel과 Londoner Court가 모두 5성 등급을 받으면서, 고급 숙박 시설에 대한 가장 권위 있는 글로벌 등급 시스템인 포브스 트래블 가이드의 2023년 Star Awards를 수상했다.

