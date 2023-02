중국 최초의 메탄올-수소 변환 및 수소 충전 서비스 스테이션 가동

(다롄, 중국 2023년 2월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 15일, China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 중국 다롄에서 중국 최초의 메탄올-수소 변환 및 수소 충전 서비스 스테이션("서비스 스테이션")의 공식 가동에 들어갔다. 석유, 가스, 수소, 전기 충전 서비스를 제공하던 기존 충전 서비스를 업그레이드한 이 통합 단지는 순도 99.999%인 수소를 매일 1,000kg 생산할 수 있다.



