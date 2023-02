케나메탈, 골드 스탠더드 터닝 인서트 등급에 첨단 코팅 기술 도입

KENGold™ 코팅 기술이 적용된 KCP25C 등급은 강철 터닝의 마모 및 생산성에 대한 새로운 표준 설정

피츠버그, 2023년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 금속 절단 도구 및 솔루션 분야의 리더인 케나메탈(Kennametal Inc., NYSE: KMT)은 고급 코팅 기술을 사용하여 성능이 향상된 새로운 터닝 등급을 도입했다. KENGold™ 기술을 적용한 KCP25C은 금속 절단 인서트에 최초로 도입한 것으로, 강철 터닝 애플리케이션으로 마모가 개선되고 금속 제거율이 높아진다.

Kennametal Inc., a leader in metal-cutting tools and solutions, has introduced a new, higher performance turning grade with an advanced coating technology. KCP25C with KENGold™ is the first choice for metal-cutting inserts with improved wear and higher metal removal rates for steel-turning applications.