램리서치, 반도체 엔지니어링 리더 강호규 박사 이사 선임

프리몬트, 캘리포니아, 2023년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 램리서치(NASDAQ: LRCX)가 강호규 연세대학교 시스템반도체공학과 석좌교수를 이사회 멤버로 선임했다고 발표했다. 강 박사의 임기는 2023년 2월 7일에 시작됐다. 그는 첨단 반도체 엔지니어링 및 개발 부문에서 40여 년의 경험을 가지고 있다.

강호규 박사는 연세대학교 석좌교수로 부임하기 전 삼성전자 부사장을 지냈고, 2017년부터 2020년까지 삼성 반도체 R&D 센터 연구 소장을 역임했다. 강 박사는 35년간 삼성에서 다양한 리더십 직책을 맡으며 여러 세대의 로직과 2D/3D 메모리 개발을 주도했다. 또한 CMOS 이미지 센서의 고밀도 집적 회로(Large Scale Integration, LSI) 공정 설계와 주요 개발 업무를 담당했으며, 차세대 소재 및 반도체 툴 연구를 포함한 미래 반도체 기술 연구를 총괄했다.

아비지트 탈워카(Abhijit Talwalkar, Chairman of the board at Lam Research) 램리서치 이사회 의장은 "강호규 박사의 이사회 합류를 진심으로 환영한다. 강 박사는 첨단 칩 기술 및 공정 개발에서 세계 최고 전문가 중 한 명으로 로직, 플래시, DRAM 엔지니어링 부문에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있다"며 "램리서치가 3D 시대에 고객사의 차세대 제품 로드맵 실현을 지속적으로 지원하는 데 강 박사의 인사이트가 귀중한 자양분이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

램리서치 소개

Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX)은 반도체 산업에 혁신적인 웨이퍼 제조 장비 및 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 공급 업체이다. 램리서치의 장비와 서비스를 통해 고객은 더 작고 우수한 성능의 장치를 구현할 수 있다. 사실상 오늘날 거의 모든 최첨단 반도체 칩은 램리서치의 기술력으로 생산되고 있다. 램리서치는 우수한 시스템 엔지니어링, 기술 리더십, 강력한 가치 기반 문화를 바탕으로 고객에 대한 확고한 약속을 이행한다. 램리서치는 FORTUNE 500® 기업으로, 캘리포니아주 프리몬트에 본사가 있으며, 전 세계 각지에 사업부를 두고 있다. 램리서치에 대한 보다 자세한 사항은 www.lamresearch.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술에 관한 주의사항

이 보도 자료에서 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술이며 1995년 증권 민사 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 의해 만들어진 세이프 하버 조항의 적용을 받습니다. 이러한 미래 예측 진술은 다음과 관련이 있으나 이에 국한되지는 않습니다. 이 임명의 결과로 얻을 수 있을 것으로 기대하는 인사이트와 혜택, 고객이 차세대 제품 로드맵을 실현할 수 있도록 지원하는 당사의 역량. 미래 예측 진술에 영향을 줄 수 있는 일부 요인: 무역 규정, 수출 통제, 무역 분쟁 및 기타 지정학적 긴장으로 인해 당사의 제품 판매 능력에 제한이 있을 수 있습니다. 가전 산업, 반도체 산업 및 전체 경제의 비즈니스, 정치 및/또는 규제 조건이 악화되거나 변경될 수 있습니다. 고객 및 경쟁 업체 행위가 당사의 기대와 일치하지 않을 수 있습니다. 공급망 비용 증가 및 기타 인플레이션 압력이 지속적으로 수익성에 영향을 미쳤으며 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 공급망 혼란은 제한적이며 당사 제품에 대한 수요를 충족하는 능력을 지속적으로 제한할 것으로 예상됩니다. COVID-19 팬데믹의 심각성, 규모 및 기간(관련 정부, 공중 보건, 기업 및 지역사회의 대응)과 운영 결과 및 재정 상태가 당사 비즈니스에 미치는 영향은 진화하고 있으며 매우 불확실하고 예측할 수 없습니다. 광범위한 질병의 발생은 영향을 받는 지역의 운영 및 수익에 영향을 줄 수 있으며, 특히 연례 보고서(2022년 6월 26일에 마감된 회계 연도의 양식 10-K, 2022년 12월 25일에 마감된 회계 분기에 대한 양식 10-Q)에 포함된 위험 요소를 포함하여 증권 거래 위원회에 제출하거나 제공한 문서에 설명된 기타 위험 및 불확실성이 있습니다. 이러한 불확실성과 변경 사항은 미래 예측 진술에 중대한 영향을 미치고 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있습니다. 회사는 이 발표에서 작성된 정보 또는 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 불확실성과 변화는 미래 예측 진술에 중대한 영향을 미칠 수 있으며 실제 결과는 예상과 구체적으로 다를 수 있습니다. 회사는 이 보도 자료에 작성된 정보 또는 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

